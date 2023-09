Vor einer Woche hatte Aserbaidschan eine großangelegte Militäroffensive in Berg-Karabach gestartet. Tausende Menschen sind aus der umstrittenen Region nach Armenien geflüchtet. Am Montag ist ein Treibstofflager in der Region explodiert. Dabei sollen mindestens 20 Menschen getötet und mehr als 200 verletzt worden sein.