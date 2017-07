Einen Tag nach Inkrafttreten der Waffenruhe im Süden Syriens ist die Lage in der Region nach Angaben von Beobachtern weitgehend ruhig. Es gebe nur vereinzelt Verstöße gegen die Vereinbarung, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die ihren Sitz in London hat, am Montag.

In der Region Daraa seien vier Raketen eingeschlagen, zudem habe es einen Schusswechsel zwischen Rebellen und Armee in dem Dorf Al-Naima gegeben. Opfer habe es nicht gegeben.

"Im Großen und Ganzen ist es in den drei Provinzen ruhig", sagte der Leiter der Beobachtungsstelle, Rami Abdel Rahman. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf ein Netz von Aktivisten an Ort und Stelle. Ihre Angaben sind von unabhängiger Seite nur schwer zu überprüfen. Die mit Hilfe von Vertretern der USA, Russlands und Jordaniens ausgehandelte Waffenruhe gilt für die südlichen Provinzen Daraa, Quneitra und Suwaida.

Der Iran reagierte indes verhalten auf die angekündigte Waffenruhe. "Per se war es ja eine positive Vereinbarung und sie könnte sich als nützlich erweisen", sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag. Nur könne keine Vereinbarung in Syrien richtig funktionieren, wenn nicht alle Fakten in Betracht gezogen würden. Laut Ghassemi sollte jede Vereinbarung dazu führen, dass auch die Verhandlungen in Genf und Astana vorankommen, wo über politische beziehungsweise militärische Fragen verhandelt wird. Zu den Fakten gehöre auch das legitime Recht der Syrer, ihre politische Zukunft selbst zu bestimmen. Außerdem müssten die territoriale Integrität und sowie Souveränität Syriens geachtet werden. "Wenn man diese Fakten ignoriert, würde jeder noch so gute Plan scheitern", sagte Ghassemi.

Der Iran verfolgt laut Ghassemi die Absichten der USA in Syrien stets mit einem "Hauch des Zweifels". Teheran sei darüber in ständigem Kontakt mit Russland. "Wir müssen sehen und abwarten, wie diese Vereinbarung letztlich umgesetzt wird", sagte Ghassemi. Der Iran und Russland unterstützen im Syrien-Krieg den Machthaber Bashar al-Assad. Am Montag begann in Genf eine weitere Runde der Friedensgespräche unter UNO-Schirmherrschaft. Die vergangenen sechs Runden unter UNO-Vermittlung hatten keine substanziellen Fortschritte gebracht.