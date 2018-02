Der Winter ist in vollem Gange. Bevor Sie aber die Ski anschnallen und den Berg runterflitzen, wollen wir noch schnell einen Blick auf Österreichs Pisten werfen. Welche Skipisten stehen heuer besonders hoch im Kurs? Und wo kann man am günstigsten übernachten? Die Reisesuchmaschine "checkfelix.com" liefert die Antwort.

"Checkfelix.com" hat die 15 beliebtesten österreichischen Skigebiete unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich, dass die Österreicher heuer voll auf Schladming (Steiermark), Obertauern (Salzburger Land) und Kitzbühel (Tirol) abfahren. Bei den Skiurlaubern aus Deutschland stehen Sölden (Tirol), Ischgl (Tirol) und Schladming (Steiermark) hoch in der Gunst, bei jenen aus der Schweiz Ischgl (Tirol), Hirschegg (Vorarlberg) und Sankt Anton am Arlberg (Tirol).

Diese Skigebiete bilden die Schlusslichter

Bei den Österreichern weniger beliebt sind heuer Mayrhofen in Tirol (Rang 13), die Vorarlberger-Skiregionen Damüls (Rang 14) und Warth (Rang 15). Auf den hinteren Rängen bei den Schweizern landeten Saalbach (Rang 13), Flachau (Rang 14) und Obertauern (Rang 15). Die Deutschen Skifahrer zeigen sich heuer von den zwei Vorarlberger Skigebieten Damüls (Rang 13) und Warth (Rang 14) sowie von Hirschegg (Rang 15) weniger begeistert.

Die Übernachtungspreise basieren auf den Durchschnittspreisen für ein Hotelzimmer pro Nacht für den Reisezeitraum vom 01.01.2018 bis zum 30.04.2018. Erhoben wurden sie im Suchzeitraum vom 01.01.2017 bis zum 19.12.2017.

Hier gibt's die günstigsten Hotelpreise

Wer besonders preiswert nächtigen möchte, ist mit Damüls in Vorarlberg gut beraten. Hier zahlt eine Person durchschnittlich 218 Euro pro Nacht. Noch günstiger kommt man in Obertauern mit rund 204 Euro/Nacht und in Mayerhofen mit rund 208 Euro/Nacht weg. Ein weiterer Preistipp ist die Skidestination Sonnenalpe Nassfeld (209 Euro/Nacht). Nassfeld zählt mit seinen 30 modernen Liftanlagen und 110 Pistenkilometern zu den größten und modernsten Skigebieten Kärntens.