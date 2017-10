Die World of Travel Reisebüro GmbH, die WOT Marketing GmbH und der Connect Reiseservice sind in Konkurs. 17 Gläubiger mit Forderungen von rund vier Millionen Euro sind betroffen.

Über das Vermögen des Unternehmers Harald Pree wurde ein Konkursverfahren beim Landesgericht Korneuburg beantragt, berichtet der AKV Europa in einer Aussendung am Donnerstag. Er war Gesellschafter und Geschäftsführer der ebenfalls insolventen World of Travel Reisebüro GmbH, WOT Marketing GmbH und des Connect Reiseservices.

Unternehmer haftet

Darüber hinaus ist der Antragsteller selbständig als Berater für Reisebüros und Reiseveranstalter tätig. Die Insolvenzursachen müssen im Zuge des Verfahrens erst überprüft werden. Gemäß vorgelegten Unterlagen sind von diesem Insolvenzverfahren 17 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund vier Millionen Eruo betroffen.

Wie geht es weiter?



Es wurde kein Antrag auf Sanierung eingebracht. Eine Unternehmensfortführung wird nicht angestrebt. Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden.