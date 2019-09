Die neunjährige Daisy-May Demetre hat ihren Traum wahrgemacht: Das beinamputierte Mädchen lief am Catwalk der New York Fashion Week. Das Mädchen kam mit fibularer Hemimelie zur Welt, einem angeborenen, longitudinalen Gliedmaßendefekt. Daher mussten ihre Beine als Baby unter dem Knie amputiert werden. Dank ihrer Prothesen ist Daisy-May in der Lage, zu gehen, zu laufen und zu springen. Schon früh wünschte sie sich, einmal Karriere als Model zu machen. Dieser Traum ging in Erfüllung.