Interessenten für einen der 1.620 Studienplätze für Human- und Zahnmedizin an den Medizin-Unis Wien, Graz und Innsbruck und der Medizin-Fakultät der Uni Linz müssen sich heuer vom 1. bis 31. März für das Aufnahmeverfahren anmelden. Der Test findet am 7. Juli statt, Voraussetzung für eine verbindliche Anmeldung ist eine "Kostenbeteiligung" von 110 Euro. Neu ist ein Testteil "Emotionen erkennen".

Wer im kommenden Studienjahr ein Medizin-Studium beginnen will, muss sich verpflichtend anmelden. Dafür muss noch kein Maturazeugnis vorgelegt werden.

Beim auf neun Stunden anberaumten schriftlichen Aufnahmetest für Humanmedizin (MedAT-H) werden das schulische Vorwissen aus Biologie, Chemie, Physik und Mathematik, Lesekompetenz und Testverständnis sowie kognitive Fertigkeiten (Zahlenfolge, Gedächtnis und Merkfähigkeit, Figuren zusammensetzen, Wortflüssigkeit, Implikationen erkennen) überprüft. Der 2015 neu eingeführte Testteil zu "Sozialem Entscheiden" wurde diesmal adaptiert: Im Bereich "Emotionen Erkennen" müssen die Bewerber anhand der Beschreibung einer Situation feststellen, wie sich ihr Gegenüber fühlt.

Die Aufnahmeprüfung für Zahnmedizin (MedAT-Z) ist großteils ident mit dem MedAT-Z, die Testteile zu Textverständnis und Implikationen erkennen werden aber ersetzt durch einen Test in Drahtbiegen und Formen spiegeln, bei dem die Kandidaten ihre manuellen Fertigkeiten nachweisen müssen.

Im Studienjahr 2017/18 stehen wie schon bisher an der Medizin-Uni Wien 740 Studienplätze zur Verfügung, in Graz 400 und in Innsbruck 360. An der Medizin-Fakultät der Uni Linz, die 2014 ihren Betrieb aufgenommen hat und nun schrittweise ausgebaut wird, gibt es diesmal 120 Plätze.

Der 1. März ist auch der erste Tag für die Online-Registrierung in vielen anderen zugangsbeschränkten Studien - etwa für Architektur, Biologie, Pharmazie, Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Psychologie und Publizistik. Ausnahme ist die Uni Wien (bzw. die TU Wien in Informatik), die erst am 3. April mit der Registrierung beginnt. Ebenfalls am 1. März startet an den meisten Universitäten die Anmeldefrist für ein Lehrgangsstudium im nächsten Studienjahr. Alle diese Fristen laufen aber wesentlich länger als an den Medizin-Unis und enden (je nach Studium) meist im Mai oder Juli. Einige Informationen dazu gibt es auf der Homepage www.studienbeginn.at.