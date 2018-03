Bei Lidl verkaufter Bio Amaranth zurückgerufen

Der bei Lidl verkaufte "Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g" von Hersteller Estyria Naturprodukte GmbH wird zurückgerufen. Im Rahmen der internen Qualitätskontrolle wurden in einer Probe Salmonellen nachgewiesen, begründete Lidl den Rückruf am Donnerstag in einer Aussendung.

Der Rückruf erfolgt unabhängig vom Mindesthaltbarkeitsdatum, da ein gesundheitliches Risiko nicht ausgeschlossen werden kann, sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. Lidl Österreich bittet alle Kunden, bereits gekaufte Artikel in den Filialen zurückzugeben. Der Kaufpreis von 1,69 Euro wird auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.