Bei Anschlag in Ägypten starben mehrere Soldaten

In Ägypten sind nach Angaben aus Sicherheitskreisen bei einem Selbstmordanschlag zehn Soldaten getötet worden. Zu dem Attentat kam es an einem Armee-Kontrollpunkt auf der nördlichen Sinai-Halbinsel, hieß es am Freitag in den Kreisen. Zwei Fahrzeuge seien explodiert, als sie die Kontrollstelle passierten.

Unter den Toten sei auch ein Offizier. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.

Auf der Sinai-Halbinsel kommt es seit dem Militärputsch gegen den Präsidenten und Muslimbruder Mohamed Mursi 2013 zu Anschlägen islamistischer Gruppierungen. Dabei starben bisher Hunderte Polizisten und Soldaten. Die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" hatte zuletzt ihre Anschläge vermehrt von der Sinai-Halbinsel weiter nach Ägypten hinein verlagert.