Anastasia Steele im Brautkleid

Darauf haben die Fans gewartet: Der nächste Teil von „Fifty Shades of Grey“ mit dem Titel „Befreite Lust“ kommt zwar erst im nächsten Jahr in die Kinos, aber nun gibt es einen ersten Trailer zu dem SM-Streifen. Und darin gibt es nicht weniger zu sehen als Anastasia im Brautkleid.

Die verfilmten Bestseller der Autorin E.L. James lockten bislang ein Millionenpublikum in die Kinosäle. „Fifty Shades of Grey“ löste einen Mega-Hype aus, die Geschichte um den Milliardär Christian Grey und seine Geliebte Anastasia fasziniert nach wie vor. Zum Valentinstag nächstes Jahr kommt der nächste Teil der Saga in die Kinos, in dem Anastasia Steele mit Christian Grey vor den Traualtar tritt.

Nun gibt es immerhin ein erstes Häppchen für die wartenden Fans, denn der erster kurze Teaser-Trailer wurde veröffentlicht, in dem Anastasia in ihrem weißen Brautkleid zu sehen ist. Dann geht es mit Greys Privatjet ab in die Flitterwochen, die wohl etwas ungemütlicher werden, als man von Flitterwochen annehmen könnte.