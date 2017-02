David Beckham ist ein echter Strahlemann, alles was der Brite angreift, wird zu Gold. Er hatte großen Erfolg als Fußballer und fiel auch nach dem Ende seiner Karriere in kein tiefes Loch. Nicht nur beruflich, sondern auch privat wirkt alles blendend mit Ehefrau Victoria, die vom Spice Girl zur erfolgreichen Designerin mutierte und den vier gemeinsamen Kindern. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt und Becks Saubermann-Image beginnt heftig zu bröckeln.

David Beckhams Saubermann-Image bekommt gehörige Kratzer. Die Plattform "Football Leaks" stellte eine Reihe offenbar gehackter privater Emails des Ex-Teamkapitäns der englischen Fußball-Nationalmannschaft ins Netz. Den Enthüllungen zufolge weigerte sich Beckham, sein eigenes Vermögen in seine Stiftung Fonds 7 zu investieren. Er habe zudem seine ehrenamtliche Tätigkeit als Botschafter des Kinderhilfswerks Unicef dazu benutzt, um seine "Bekanntheit zu erhöhen, sein Image zu pflegen und seine Geschäfte zum Erfolg zu bringen", hieß es.

Letztlich habe er die humanitäre Sache als Sprungbrett für seine persönlichen Angelegenheiten genutzt. Unter anderem wollte der von der Queen zum Ritter geschlagen werden. Ein gefundenes Fressen für die britische Presse. Vor allem Beckhams Arbeit für das Kinderhilfswerk UNICEF wurde infrage gestellt.

Die "Schande von Saint Becks"

Als die "Schande von Saint Becks" bezeichnete das Boulevardblatt "Daily Mail" die Enthüllungen. So soll der 41-jährige Beckham der UNICEF eine Rechnung für einen Flug gestellt haben, den er mittels eines Sponsors auch privat bezahlen hätte können. Auch soll er sich darüber mokiert haben, eine Spende aus der eigenen Tasche bezahlen zu müssen. In Medien war von "Beckileaks" die Rede.

Ein Sprecherin des langjährigen Stars von Manchester United, Real Madrid, AC Milan und zuletzt Paris St. Germain ließ ausrichten, dass die Emails verfälscht wiedergegeben worden seien. Beckham unterstütze "UNICEF und andere karitative Organisationen seit vielen Jahren", auch mit seinem eigenen Vermögen, hieß es in einer Erklärung, aus der die britische Nachrichtenagentur Press Association zitierte. Die angeblichen Enthüllungen stützten sich auf "veraltete Informationen, die aus dem Kontext gerissen wurden". So seien E-Mails gehackt und gefälscht worden, um letztlich "absichtlich" ein falsches Bild wiederzugeben.

Vonseiten der UNICEF wollte man die Berichte nicht näher kommentieren. Betonen wollte das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen aber, dass Beckham neben seiner großzügigen Bereitschaft zur Mitarbeit auch "erhebliche finanzielle Mittel" für die Anliegen der UNICEF zur Verfügung gestellt habe.