"Liquid Spanx" sagt müden Augen den Kampf an und gilt als neues Geheimmittel der Beauty-Industrie. Beim klingenden Namen "Spanx“ denken die meisten an formende Unterwäsche, die unter figurbetonten Kleidern erfolgreich ein paar Kilos wegschummelt. Was aber ist "Liquid Spanx“? Es hat mit einer weiteren Problemzone zu tun. Nämlich unserem Gesicht.

Ähnlich wie bei Shapewear verhilft diese Erfindung zu prallen und straffen Konturen. Nur eben im Gesicht. Die neue Technologie wurde von Wissenschaftlern am Institute of Technology (MIT) entwickelt, die zusammen mit dem Massachusetts General Hospital und der Beautymarke Living Proof an einer neuen Revolution in der Schönheitsindustrie arbeiten.

So funktioniert das "Wundermittel"

Die Wirkungsweise, die hinter dem „Wundermittel“ gegen müde Augen steckt, nennt sich "Olivia Film". Sie wirkt in zwei Phasen: Die erste Schicht ist ein dünnes Gel, das dann mit der milchigen Creme, die im zweiten Schritt aufgetragen wird, reagiert.

Durch die Inhaltsstoffe verbindet sich die Mixturen miteinander. Dadurch bildet sich ein dünner Film der auf der Haut, der elastisch, atmungsaktiv und sehr langlebig ist. Direkt nach dem Auftragen wird der Effekt sichtbar – Tränensäcke verschwinden, die Haut wird geglättet und kleine Furchen werden sofort ausgeglichen.



Die Mixtur funktioniert also wie eine zweite Haut und wird daher auch „second skin“ genannt. Natürlich ist das Gel auf der Haut unsichtbar. Außerdem ist sie wasserfest, kann aber mit Make-up-Entferner wieder entfernt werden.



Bye, bye Cellulite

Die flüssige Shapewear soll auch bei anderen Hautproblemen – wie zum Beispiel bei Cellulite – wahre Wunder bewirken. Einziger Wehrmutstropfen: Noch heißt es warten - Liquid Spanx gibt es noch nocht zu kaufen. In der Industrie herrscht aber bereits reges Interesse. So sollen großeBeauty-Marken bereits Interesse zeigen und die Technologie in ihre Produkte integrieren wollen.