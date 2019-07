Beauty Sleep – Das Geheimnis der Stars

Schlaf Dich schön! Das ist der neue Trend von Hollywood & Co. Renee Zellweger, Jennifer Lopez, Justin Chambers, Mariah Carey und viele andere Celebrities sind die neuen Schlaf-Botschafter. Sie setzen auf rd. 8 Stunden Schlaf und viel Wasser. Das Schönheitsgeheimnis der Stars ist gelüftet. Doch was tun, wenn man nicht schlafen kann?

Was Schlaf für unsere Schönheit bewirkt

Im Schlaf wird die Haut gut durchblutet, sie bekommt viel Sauerstoff, Abfälle des Stoffwechsels werden abtransportiert, zudem wird die Bildung neuer Zellen beschleunigt. Das Ergebnis ist ein ebenmäßiges, rosiges und straffes Hautbild. Schlafmangel hingegen bringt Stress und beeinträchtigt lebenswichtige Körperfunktionen wie die Hormonproduktion, hemmt Zellerneuerung, deaktiviert das Immunsystems und blockiert die Entgiftung.

Im Schlaf wird die Kollagenbildung angekurbelt

Es ist erwiesen, dass Schlaf in jeder Hinsicht wichtig für die Erholungsfunktion unseres Körpers ist. Zunächst der wissenschaftliche Hintergrund: Wenn man nicht ausreichend schläft produziert der Körper das Hormon Cortisol, ein Stresshormon, das dem Adrenalin sehr ähnlich ist. Das Problem von Cortisol ist, dass es im Gegensatz zu Adrenalin sehr lange im Blut bleibt und nicht rasch abgebaut werden kann. In einer konstanten Stress-Situation wird eine große Menge an Cortisol produziert, was dazu führt, dass das Immunsystem geschwächt wird, aber auch die Haut beeinträchtigt wird, da die Kollagenbildung geschwächt wird.

Wenn also Cortisol über längere Zeit im Körper ist, sieht man schlecht aus und der Teint wirkt fahl und müde. Umgekehrt aber, wenn der Körper im Schlaf genügend Regeneration bekommt wird das Stresshormon Cortisol nicht produziert und man sieht frisch und strahlend aus.

Wer genügend schläft bleibt schlank

Ein weiterer Zusammenhang zwischen Schlaf und Schönheit liegt in der Appetit-Regulierung. Ausreichend Schlaf impliziert, dass der Körper weniger Ghrelin ausschüttet. Das ist ein appetitanregendes Hormon, das zum Essen verführt und verlangt insbesondere nach Kohlenhydraten. Wenn man allerdings ausreichend schläft, wird weniger Ghrelin produziert und man hat weniger Hunger.

Zusätzlich produziert der Körper bei ausreichendem Schlaf das appetitzügelnde Hormon Leptin. Das heißt: wer genügend schläft braucht keine Diät. Der Körper reguliert bei genügend Schlaf die notwendige Nährstoffversorgung von selbst.

Also einfach gut schlafen, dann verbessert sich der Body-Mass-Index mit dem Effekt, dass man besser aussieht und schlanker ist.

Was tun bei Schlafproblemen?

