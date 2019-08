NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger ist heute, Dienstag, 13. August, zu Gast im Wahlchat bei News.at. Stellen Sie der pinken Parteivorsitzenden heute von 12 bis 13 Uhr auf News.at Ihre Fragen.

Am 29. September 2019 wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Der Wahlkampf zu den vorgezogenen Wahlen aufgrund der Ibiza-Affäre ist bereits in vollem Gange. Parteispenden, Klimaschutz und mögliche Koalitions-Varianten nach der Wahl dominieren derzeit den Wahlkampf.

Stellen Sie heute Ihre Fragen

Doch was sind Ihre Fragen an die Spitzenkandidaten der Parteien? Was würden Sie gerne von NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wissen? Die pinke Spitzenkandidatin beantwortet heute Ihre Fragen im News.at-Chat. Sie wird von 12 bis 13 Uhr bei uns zu Gast sein. In dieser Zeit können Sie hier Ihre Fragen stellen bzw. vorab auf Facebook oder Twitter unter dem Hashtag #newsfragtmeinlreisinger .

Wir freuen uns auf Ihre Fragen – und die Antworten von Beate Meinl-Reisinger.

Hier geht es ab 12 Uhr zum Chat!

Die weiteren Wahl-Chats:

21. Augst, 13-14 Uhr: Pamela Rendi-Wagner (SPÖ)

27. August: Martin Balluch (Liste Jetzt)

3. September, 10.30-11.30 Uhr: Werner Kogler (Grüne)

Weitere Termine folgen.