BBC-Reporter bei Angriff im Osten Afghanistans getötet

Bei einem Angriff im Osten Afghanistan ist am Montag ein Reporter des britischen Rundfunksenders BBC getötet worden.

In einer in Kabul veröffentlichten Mitteilung informierte der Sender über den Tod des afghanischen Reporters Ahmad Shah. Die Nachricht kam wenige Stunden, nachdem am Montag in der Hauptstadt Kabul bei einem Doppelanschlag mehrere Journalisten getötet worden waren.