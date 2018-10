Bayern-Wahl - CSU vertagt Beratung über Schlappe auf Spätherbst

Die CSU will erst nach der geplanten Koalitionsbildung in Bayern mögliche personelle und inhaltliche Konsequenzen aus ihrer Wahlniederlage ziehen. Parteichef Horst Seehofer sagte am Montag in München, im November oder Anfang Dezember solle ein noch zu nominierendes Gremium das Landtagswahlergebnis vertieft analysieren, "mit all den Vorschlägen die es strategisch, programmatisch und auch personell geben mag".

Darauf habe sich der Parteivorstand geeinigt. "Mir liegt sehr daran, eine Analyse durchzuführen und auch Konsequenzen aus diesem Wahlergebnis zu ziehen." In der schwarz-roten Koalition in Berlin wolle die CSU nach dem zurückliegenden Streit eine konstruktive Rolle spielen.

Priorität habe zunächst die Bildung einer stabilen Koalitionsregierung in Bayern, sagte Seehofer bei einem gemeinsamen Auftritt mit Ministerpräsident Markus Söder. "Deshalb werden wir alles tun, dass wir nicht selbst Ursachen für Instabilität setzen." Die CSU gebe einer Koalition mit den Freien Wählern die größten Chancen. Der Vorstand habe der Landtagsfraktion einstimmig die Wiederwahl Söders empfohlen, sagte Seehofer. Söder kündigte an, er wolle Mitte der Woche Sondierungsgespräche mit anderen Parteien beginnen. Er äußerte sich erneut skeptisch über ein Bündnis mit den Grünen, das rechnerisch ebenfalls eine Mehrheit hätte.

Söder sagte, für die CSU liege die Federführung der Sondierungen und anschließenden Verhandlungen bei ihm selbst. Nach der bayrischen Verfassung muss der Landtag spätestens vier Wochen nach der Wahl einen Ministerpräsidenten küren.