Bayern holen Torhüter Sommer von Mönchengladbach

Der Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München ist perfekt. Der Schweizer erhält laut Mitteilung vom Donnerstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Für den Wechsel im Winter zahlen die Münchner an Borussia Mönchengladbach geschätzte acht Millionen Euro, je nach Erfolg sollen Bonuszahlungen in Höhe von bis zu 1,5 Millionen Euro fließen. Gladbach holte als Ersatz für Sommer dessen Landsmann Jonas Omlin von HSC Montpellier.

Sommer wird in München den langzeitverletzten deutschen Teamtorhüter Manuel Neuer ersetzen. Der 34-Jährige war am Donnerstag beim Abschlusstraining der Bayern vor dem Frühjahrsstart mit dabei und dürfte am Freitag (20.30 Uhr) auswärts gegen Leipzig schon im Tor stehen.

"Es ist ein großer Club mit Power, wir haben oft gegeneinander gespielt - ich weiß um die enorme Qualität und Strahlkraft dieses Vereins", sagte Sommer. "Es kommen große Aufgaben auf uns zu. Ich freue mich sehr auf den Start mit meinen neuen Kollegen und auf alles, was kommt."

Vorstandschef Oliver Kahn hob nach dem vollzogenen Wechsel die Bedeutung des neuen Torwarts für die großen Ziele des FC Bayern hervor. "Er bringt alles mit, um bei uns sofort seinen Teil zum Erfolg beitragen zu können. Wir sind sicher, dass wir mit Yann Sommer unsere Ziele erreichen können", sagte der frühere Weltklasse-Torhüter und aktuelle Vorstandschef des FC Bayern München laut Mitteilung.

"Nach Manuels Ausfall mussten wir reagieren. Wir haben für diese Saison große Ziele, die wir erreichen wollen und haben deshalb Yann Sommer engagiert, den wir für einen der besten europäischen Torhüter halten", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic. "Yann ist langjähriger Schlussmann der Schweizer Nationalelf, hat Champions League Erfahrung, er ist ein spielender Torwart und passt mit seinem Ehrgeiz und seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft."

Neuer hatte am 9. Dezember beim Skifahren eine Fraktur des rechten Unterschenkels erlitten und wird in der laufenden Saison nicht mehr eingesetzt werden können. Sein Vertrag ist bis zum 30. Juni 2024 datiert. Nur mit Sven Ulreich (34) und Johannes Schenk (20) wollten die Bayern nicht in die Restrunde der Bundesliga starten.

Mönchengladbach reagierte umgehend auf den Abgang seiner Nummer eins und setzt weiter auf einen Schweizer. Die Borussia holte Omlin aus Montpellier und stattete den 29-Jährigen mit einem Vertrag bis Juni 2027 aus. Die Ablösesumme dürfte zwischen acht und neun Millionen Euro liegen, also die Summe, die die Bayern auch für Sommer gezahlt haben sollen. "Yann hat uns gebeten, ihm den Wechsel zum FC Bayern zu ermöglichen. Und weil er ein sehr verdienter Spieler ist, haben wir geprüft, ob wir diesem Wunsch zustimmen können - zu von uns festgelegten finanziellen Rahmenbedingungen und unter der Voraussetzung, dass wir sofort einen adäquaten Ersatz finden", sagte Borussias Sportdirektor Roland Virkus.