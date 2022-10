Bayern holen mit Kantersieg über Pilsen neuen CL-Rekord

Der FC Bayern hat am Dienstag mit einem Kantersieg einen neuen Rekord in der Fußball-Champions-League aufgestellt. Nach dem 5:0-Heimerfolg über Viktoria Pilsen ist der deutsche Rekordmeister in der "Königsklasse" seit 31 Gruppenspielen ungeschlagen und ließ damit in dieser Rangliste Real Madrid hinter sich. Außerdem gelang den Münchnern eine optimale Generalprobe für den Bundesliga-Schlager am Samstag bei Borussia Dortmund.

In der Allianz Arena war von Beginn an offensichtlich, dass die Gäste aus Tschechien den Bayern nichts entgegenzusetzen hatten. Der überragende Leroy Sane (7., 50.), Serge Gnabry (13.), Sadio Mane (21.) und Eric Choupo-Moting (59.) erzielten die Tore für die drückend überlegenen Hausherren, die in Gruppe C nach drei Partien beim Maximum von neun Punkten halten. ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wurde bei den Münchnern in der 73. Minute eingewechselt.

In Gruppe D fuhr Olympique Marseille mit einem Heim-4:1 gegen das mit zwei Siegen gestartete Sporting Lissabon die ersten Punkte dieser Champions-League-Saison ein. Die Partie begann mit rund 15-minütiger Verspätung, weil der Bus der Portugiesen aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens zu spät ins Stadion kam - und das, obwohl es sich um ein Geisterspiel handelte. Aufgrund der Ausschreitungen im Duell zwischen Marseille und Eintracht Frankfurt im September waren keine Zuschauer erlaubt.

Kurios verlief auch die Partie selbst. Sporting ging durch Trincao nach 51 Sekunden in Führung. Dann misslang ein Abschlag von Gäste-Goalie Antonio Adan, Alexis Sanchez hielt den Fuß in die Flugbahn des Balles und es stand 1:1 (13.). Vier Minuten später stellte Amine Harit auf 2:1 für die Franzosen, in der 28. Minute erhöhte Leonardo Balerdi auf 3:1. Zu diesem Zeitpunkt war Sporting schon in Unterzahl, weil sich Adan ein Handspiel außerhalb des Strafraums erlaubte und wegen Torraubs ausgeschlossen wurde (23.). Damit war das Match gelaufen, Chancel Mbemba sorgte in der 84. Minute für den Endstand.