Vor den Toren der Stadt Salzburg, im bayerischen Ainring, bieten die Bayern Chalets die Möglichkeit zu einem entspannenden Rückzug aus dem Alltag.

THEMEN:

© Bayern Chalets

Keine Zwänge, keine fixen Essenszeiten, stattdessen einfach in den Tag hineinleben – das ist die Devise der Bayern Chalets. Jedes Haus ist von einem bis zu 500 Quadratmeter großen privaten Garten zu umgeben. Lärchenzäune und Pflanzen schützen vor neugirigen Blicken von außen. So können sich die Gäste in ihrem gemütlichen Luxushäuschen einigeln und ihren Urlaub in aller Ruhe genießen.

© Bayern Chalets

Die private Zirben- und Ahornholzsauna sowie der ganzjährig benutzbare Außenwhirlpool sorgen für Entspannung zu zweit. Geschlafen wird auf einem Kuschel- oder einem Wasserbett, umgeben von Zirbenduft. Von der Galerie aus kann man den Blick in die Ferne schweifen lassen. An klaren, schönen Tagen geben die Panoramafenster die Sicht bis nach Salzburg frei.

© Bayern Chalets

Naturgeölte Eichenholzböden, Fußbodenheizung, gesunde Zirbenholz-Schlafzimmer, Luxusbäder, Gourmetfrühstück im Chalet, À-la-carte-Service im Chalet von 7.00 bis 21.00 Uhr – die Luxus-Liste der Bayern Chalets ist lang. Das Bergerbad Wellness & Spa, eine 3.000 Quadratmeter große Wellnessoase direkt bei den Chalets, macht die entspannende Auszeit komplett.

© Bayern Chalets

Sauna, Dampfbad und Infrarotkabinen, Ruheräume mit Panoramasicht, Massagen und Bäder laden zum Relaxen ein. An kalten Wintertagen kann man in den Außensaunen, den Whirlpools und den beheizten Pools entspannen. Wanderfreunde haben die Qual der Wahl: Bad Reichenhall, Salzburg, Berchtesgaden, das Salzkammergut, der Chiemsee – die Ausflugsziele sind leicht und schnell erreichbar.

Wir verlosen einen Gutschein für die "Kuscheltage" in Bayern Chalets für zwei Personen. Das Package enthält unter anderem ein tägliches Gourmet-Frühstück und eine 30-minütige Massage pro Person.

Kontakt: * Vorname * Nachname * Geburtsdatum * Adresse * Hausnummer * PLZ * Ort Mobil-Telefon * E-Mail * Geschlecht 0,70 €/Teilnahme (nur bei SMS-Gewinnspielen). Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Preise können nicht in Bargeld abgelöst werden. Mitarbeiter der Verlagsgruppe News sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Jeder Teilnehmer stimmt zu, dass seine Daten zu Zwecken der Übermittlung von Informations- und Werbematerial (via SMS, E-Mail, Telefon, Post) von der Verlagsgruppe News GmbH und der news networld internetservice GmbH über deren Produkte und Aktionen verwendet werden können. Die Gewinner stimmen weiters zu, dass deren Daten zwecks Zusendung des Preises an den jeweiligen Sponsor des Preises weitergegeben werden dürfen. Die Gewinner erklären sich mit der zeitlich, örtlich und hinsichtlich des Mediums unbeschränkten Veröffentlichung und Verwendung ihres Namens sowie eines eventuellen Siegerfotos ohne weitere Zustimmung und ohne Bezahlung einverstanden. Die Verlagsgruppe News GmbH und die news networld internetservice GmbH haften weder für die allfällige Mangelhaftigkeit der Preise noch für sonstige Schäden, die im Zusammenhang mit der Nutzung der gewonnenen Preise entstehen. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit unter abo <AT> news.at oder unter 0043 676 800 812 072 mit STOP widerrufen werden. Einsendeschluss: 28.02.2018