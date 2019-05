BAWAG P.S.K. stellt Digital Banking-App auf neue Beine

Die BAWAG P.S.K. hat ihren Digital Banking-Auftritt überarbeitet und ermöglicht damit ihren Kunden ein völlig neues, digitales Kundenerlebnis: Die neue Digital Banking-App der BAWAG P.S.K. mit dem Namen „klar“ bringt zahlreiche neue und verbesserte Banking-Funktionen und steht für Android und iOS zur Verfügung.

„Neben der laufenden Neuausrichtung unseres Filialnetzes, bei dem wir auf eine verstärkte persönliche Beratung setzen, und dem Starten neuer Retailkooperationen haben wir heute einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Retailstrategie erreicht: Die komplett neue Gestaltung des digitalen Kundenerlebnisses ist die konsequente Fortsetzung unserer Omni-Kanal-Strategie – damit können unsere Kunden ihre Finanzen online besser im Blick haben und noch selbstständiger managen“, erklärt David O’Leary, Vorstandsmitglied der BAWAG Group und für das Retailgeschäft der BAWAG P.S.K. verantwortlich.

Mit Neuheiten wie dem Personal Finance Manager „klar sehen“ oder dem „klarPIN“ für Überweisungen wird die Online-Finanzverwaltung übersichtlicher und einfacher. Auch der Anmeldeprozess wurde in klar durch die Verwendung von E-Mail-Adresse und Passwort bzw. Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung wesentlich vereinfacht.

© Video: BAWAG P.S.K.

Auf Kundenwunsch: Finanz-Manager, einfacheres Handling bei den Hauptfunktionen

Das Feedback der Kunden war sowohl vor als auch während der Entwicklung der neuen Digital Banking-Plattform entscheidend: Die BAWAG P.S.K. befragte mehr als 80 Kunden im Rahmen von persönlichen Interviews zu ihren Vorstellungen und Wünschen hinsichtlich der Funktionen und dem visuellen Design der neuen Plattform. „Auf der Wunschliste standen das einfache Durchführen der täglichen Finanzgeschäfte wie Zahlungen und eine klare Übersicht über die eigenen Finanzen ganz oben. Warum sollte ein Kunde zukünftig wissen müssen, was ein SEPA-Übertrag, eine Inlandsüberweisung oder ein Dauerauftrag ist? Er will einfach Geld überweisen – und das kann er, auf einem einzigen Screen ohne viel zu überlegen. Zusätzlich zur Sicherheit waren das unsere wichtigsten Themen bei der Entwicklung der Plattform“, erklärt Marcus Kapun, Chief Digital Officer der BAWAG P.S.K.

Einen transparenten und einfachen Blick auf das eigene Finanzleben bietet Kunden zukünftig der Personal Finance Manager „klar sehen“. Die Funktion zeigt die individuellen Ausgaben des Kunden übersichtlich in Kategorien aufgeschlüsselt. Kapun: „Unsere Kunden setzen sich gerne finanzielle Ziele. Dazu gehört, dass man seine Ausgaben im Überblick hat und Sparpotenziale erkennt. BAWAG P.S.K. klar unterstützt unsere Kunden dabei.“

© BAWAG P.S.K.

Intuitiv und sicher: Neuerungen im Anmeldungs- und Überweisungsprozess

BAWAG P.S.K.-Kunden erwartet zudem eine weitere Vereinfachung des Anmeldeprozesses: Denn statt der Verfügernummer funktioniert das Login bei der neuen Digital Banking-Plattform der BAWAG P.S.K. „klar mit der persönlichen E-Mail-Adresse des Kunden. Die klar-App lässt sich darüber hinaus ganz einfach durch Fingerabdruck oder per Gesichtserkennung entsperren.

Neu ist zudem der individuell vom Kunden festlegbare „klarPIN“, mit dem Überweisungen und Aufträge freigegeben werden. Damit fällt das Eintippen des TAN-SMS weg und die Online-Überweisung wird für Kunden deutlich schneller. Zusätzliche Sicherheit verschafft die Geräterkennung, die jeder Transaktion zusätzlich überprüft. Bei Überweisungen müssen sich Nutzer zudem nicht mehr entscheiden, ob eine SEPA-Überweisung, eine Überweisung im Inland oder einen Eigenübertrag zu tätigen ist. BAWAG P.S.K. klar erkennt die Form der Überweisung automatisch und speichert durch die neue IBAN Memory-Funktion bereits verwendete Empfängerdaten.

© BAWAG P.S.K.

Zahl der Digital Banking-Nutzer steigt in Österreich

Immer mehr Österreicher nutzen Digital Banking und verwalten ihre Finanzen so von überall und 24/7: Rund 60% der Österreicher nutzen bereits Digital Banking. Der Anteil der Digital Banking-Nutzer hat sich in den letzten zehn Jahren ungefähr verdoppelt. Damit einher geht auch eine signifikante Verschiebung der Transaktionen vom Schalter hin zu digitalen Plattformen und Selbstbedienungsgeräten. Während die Gesamtzahl der Transaktionen 2018 im Vergleich zu 2017 annähernd gleich blieb, stellte die BAWAG P.S.K. bei den am Schalter getätigten Transaktionen, die nur noch rund 10% der Gesamtzahl ausmachten, einen Rückgang um 20% gegenüber der Vergleichsperiode 2017 fest.

Um laufend Anregungen von Kunden einzuholen und die Funktionen des neuen Digital Banking-Apps ausbauen zu können, wurde ein Feedbacktool in BAWAG P.S.K. klar integriert. „Wir entwickeln die Funktionen der Plattform laufend weiter, um noch besser den Kundenansprüchen gerecht zu werden. Nicht zuletzt deshalb arbeitet unser Team auch in agiler Arbeitsweise zusammen. So können wir neue Features schneller entwickeln und umsetzen“, so Kapun abschließend.

www.bawagpsk.com

klar.bawagpsk.com

Bezahlte Anzeige