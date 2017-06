Nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), derzufolge rein pflanzliche Produkte nicht mehr unter der Bezeichnung Milch, Butter, Käse oder Joghurt angeboten werden dürfen, fordert der Bauernbund dasselbe für Fleischimitate. "Wozu sollte eine Soja-Rolle 'Wurst' heißen oder ein Tofu-Mischmasch 'Gulasch'?", fragte sich Bauernbund-Präsident Jakob Auer am Freitag.

Auer trat in einer Presseaussendung mit Nachdruck für ein Aus von Sojawürsten und Tofugulasch ein, weil seiner Ansicht nach ansonsten eine Verwechslungsgefahr besteht. Auf den Packungen für die fleischlosen Produkte muss zwar ein deutlicher Hinweis wie "fleischlos" oder "vegetarisch" angebracht werden, "aber das Produkt suggeriert in Farbe, Form und im Wortlaut ein Fleischprodukt. Zusatzhinweise können Verbraucher beim Einkaufen schnell übersehen", gab Auer zu bedenken. Deswegen sei es "an der Zeit, dass es auch hier eine eindeutige Kennzeichnung gibt".