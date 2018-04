Ein junger Bauarbeiter ist Samstagmittag auf einer Großbaustelle in der Berresgasse in Wien-Donaustadt von einem schweren Trägerteil getroffen worden. Der etwa 20-Jährige erlitt nach Angaben der Berufsrettung Wien Verletzungen an der Wirbelsäule, war aber nicht in Lebensgefahr und durchgehend bei Bewusstsein. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in ein Unfallkrankenhaus.

Der genaue Hergang des Unglücks war zunächst unklar. Den Träger, der den Arbeiter gegen 11.30 Uhr auf der Baustelle zum Bildungscampus Berresgasse getroffen hatte, musste die Feuerwehr vom Verletzten herunterheben, sagte eine Sprecherin der Berufsrettung der APA.