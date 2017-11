Bastian Yotta und Natalia Osada haben sich bei der RTL-Nacktdatingshow "Adam sucht Eva" gesucht und gefunden. Für den Protz-Millionär war sofort klar, dass die Blondine seine Traumfrau ist. Inzwischen hat er bereits einen Ring besorgt, läuten etwa bald die Hochzeitsglocken?

Schon beim ersten Aufeinandertreffen im Paradies funkte es bei Bastian Yotta und Natalia Osada. Der 40-Jährige wusste sofort: Die ist es! Als Bastian Yotta seine Angebetete schließlich am Ende der Finalfolge fragte, ob sie sich vorstellen kann, ein Leben mit ihm in Los Angeles zu führen, antwortete Natalia: "Ja! Ich will!"

© MG RTL D Schon beim ersten Kennenlernen sprühten zwischen Bastian Yotta und Natalia Osada die Funken.

Möglicherweise gibt es bald auch ein weiteres "Ja! Ich will!" von Natalia zu hören, denn Bastian Yotta hat in einem RTL-Interview erklärt: "Der Ring ist schon gekauft." Wie bitte? Steht etwa bereits eine Hochzeit ins Haus?

© MG RTL D Natalia und Basti im Glück

Gegenüber der "Gala" relativiert der Yotta seine Aussage: "Das war ein Scherz. So sehr die Hormone auch verrückt spielen mögen, sollte so ein Schritt wohl überlegt sein."

Fiese Figur-Kritik an Natalia

Einerseits ist Bastian Yotta total verknallt in seine "Eva", anderseits tappte er jedoch mit einer Kritik an ihrer Figur ins Fettnäpfchen. Als er in einem RTL-Interview nach dem Lieblingsessen seiner Freundin gefragt wurde, antwortete er alles andere als charmant: "Die letzten vier Monate anscheinend Burger und Eiscreme. Doch es ging noch weiter: "Ich glaube, sie wird dankbar sein, dass ihr jemand in den Arsch tritt. Da ist auch im Moment genügend zum reintreten." Autsch, das hat gesessen! Ob dem Yotta bewusst ist, dass seine Natalia für die Nacktdatingshow "Adam sucht Eva" extra 15 Kilos abgenommen hat?

© MG RTL D / Frank Fastner Bastian Yotta und Natalia Osada in Los Angeles

Auch für diese Aussage rechtfertigte sich Bastian Yotta gegenüber der "Gala". "Es geht doch nicht um ein paar Kilo hin oder her, das ist doch komplett egal. Es geht um einen gesunden Lifestyle, bei dem man versucht, seinen Körper respektvoll zu behandeln", meint der 40-Jährige. "Ich halte es für sehr wichtig, sich zu bewegen und Sport zu machen und sich bewusst zu ernähren. Nochmal: Ich fordere NICHT die perfekte Figur, aber ich wünsche mir, dass meine Partnerin Freude an einer gesunden Ernährung und Bewegung hat", stellt er klar.