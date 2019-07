So macht lesen erst richtig Spaß! Die Gestaltung als auch die Farbe Ihres Regals ist Ihnen frei überlassen.

Materialien:

- Bücher

- Holzbrett (Länge ca. 30 cm)

- Holzreste

- Lineal und Stift

- Handsäge

- Holzleim

- Schnellzwinge

- Holzfarbe

- Pinsel

- Schleifpapier

- (Schleifklotz)

Anleitung:

Holzreste nebeneinander legen und ausmessen. Sie sollten alle mindestens so lang sein, wie das Brett breit ist. Das Brett anschließend in zwei Quadrate zersägen, um zwei gleich große Stücke an den Ränder zu erhalten. Alle geschnittenen Stücke mit dem Schleifpapier abschmirgeln, damit die Kanten weicher werden.

Am unteren Rand der Holzbretter Holzleim verteilen, dann die Blöcke in gewünschter Reihenfolge nacheinander anlegen und verleimen. Abschließend das zweite Holzbrett als zweite Wand an die Konstruktion leimen und diese mit einer Zwinge stabilisieren. Nach einer halben Stunde Trocknen kann die Zwinge entfernt werden.

Zuletzt kann der Bücherhalter beliebig mit Holzfarbe oder Lack bemalt werden.