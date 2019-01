Basketball: Unvergesslicher 25. Saisonsieg für San Antonio und Pöltl

Die San Antonio Spurs haben am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) den 25. Saisonsieg gefeiert, der wohl unvergesslich bleibt. 154:147 n.2V. gegen Oklahoma City Thunder lautete der Endstand. LaMarcus Aldrige markierte mit 56 Punkten eine Karriere-Bestleistung. Jakob Pöltl hatte bei dem Spektakel nur eine Nebenrolle. Bereits am Samstag steigt die Revanche.

18.354 Zuschauer im AT&T Center von San Antonio wurden Zeugen eines Spiels für die Geschichtsbücher der NBA. Beide Teams hatten von Beginn an mit offenem Visier agiert. 70:63 für die Gastgeber lautete der Halbzeitstand, die bei 105:93 nach drei Abschnitten bereits auf dem Weg zum Sieg schienen. Oklahoma erzwang jedoch mit einem 37:25 im vierten Viertel und dem Ausgleich zum 130:130 bei noch 5,6 Sekunden Spielzeit eine Verlängerung. Weil die erste Extraperiode 11:11 endete, musste eine zweite her. In diesen fünf Minuten hatte San Antonio gegen den Dritten der Western Conference dann praktisch von Beginn an die Nase vorne. Highscorer Aldridge sorgte mit zwei Freiwürfen für den Endstand.

Der Power Forward verwandelte auf dem Weg zu seiner Karriere-Bestleistung 20 von 33 Würfen aus dem Spiel und blieb an der Linie (16 von 16) makellos. Zudem verzeichnete er neun Rebounds, vier Assists und vier blockierte Würfe. Pöltl bilanzierte in 7:54 Minuten auf dem Parkett mit je einem Rebound, Assist und blocked shot. Paul Gasol, der anstelle des Wieners in der Startformation aufgeboten worden war, blieb in 15:47 Minuten auf dem Parkett ebenfalls ohne Wurf und somit punktelos.

Topscorer bei Oklahoma war Paul George mit 30 Zählern. Russell Westbrook markierte ein Triple-Double (24 Punkte, 13 Rebounds, 24 Assists). Das Duo und seine Teamkollegen sind am Samstag beim "Rückspiel" die Gastgeber in der Chesapeake Energy Arena von Oklahoma City.

Gregg Popovich feierte mit dem Spektakel vom Donnerstag den 1.222. Sieg als NBA-Coach. Damit hält der bald 70-Jährige nunmehr allein bei den drittmeisten Erfolgen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga. Mehr Spiele haben nur Don Nelson (1.335) und Lenny Wilkens (1.332) gewonnen.

Donnerstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): San Antonio Spurs (Jakob Pöltl mit je einem Rebound, Assist und blockierten Wurf in 7:54 Minuten) - Oklahoma City Thunder 154:147 n.2V., Miami Heat - Boston Celtics 115:99, Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 121:100, Sacramento Kings - Detroit Pistons 112:102.