Als erster Österreicher schaffte der 22-jährige Wiener Jakob Pöltl den Sprung in die NBA, die beste Basketball-Liga der Welt. Bereits in seiner zweiten Saison ist er mit den Toronto Raptors Geheimfavorit auf den NBA-Titel. Uns erzählt er von seinem Alltag in der Millionenliga.

Mit den Toronto Raptors, dem einzigen kanadischen Team der Liga, holte der 22-jährige Wiener überlegen Platz eins in der „Eastern Conference”, die „Raubvögel” gelten vor den Playoffs sogar als Geheimfavorit auf den Meistertitel (1. Spiel der best-of-seven-Serie gegen die Washington Wizards am Samstag, 14. April, 23.30 Uhr MESZ, live auf DAZN).

Jakob Pöltl: Mein NBA-Tagebuch

Samstag, 4. November 2017

11.000 Kilometer für sechs Spiele

Drei Siege, drei Niederlagen: Mit dieser Bilanz sind wir nach fast zwei Wochen wieder daheim in Toronto gelandet. Hinter uns liegen über 7.000 Flugmeilen, das sind umgerechnet 11.000 Kilometer. Der Höhenunterschied zwischen der Oracle Arena in Oakland und dem Pepsi Center in Denver beträgt über 1.600 Meter.

Wir haben bis auf das Spiel bei den Nuggets unseren Job ganz gut erfüllt. Obwohl man die extreme Höhenlage von Denver schon merkt, war das sicher nicht der Grund für unsere Niederlage. Das war schlicht und einfach ein gröberer Ausrutscher, bei dem wir dem Gegner von Beginn an leichte Würfe ermöglicht haben. So etwas kann passieren – wichtig ist, dass man sich davon schnell erholt und das haben wir getan.

Beim letzten Spiel unserer Westtournee in Utah sind wir mit viel Kampf und Energie aufgetreten, was unser Standard sein sollte und eigentlich auch ist. Gegen San Antonio und Golden State habe ich sehr gute Leistungen gebracht, in den anderen drei Spielen war es solide, aber nicht perfekt. Vergebene Freiwürfe oder ein verpasster Rebound ärgern mich, aber insgesamt war es gut. In Denver und in Utah haben wir vielleicht auch wegen der Höhe und des anstrengenden Trips mit einer längeren Rotation gespielt. Ob das auch in Zukunft so bleibt, wird man sehen. Es gilt auf jeden Fall, konstant Leistung zu bringen, um seine Minuten zu behalten. Ich denke, die Stats zeigen meinen Leistungssprung trotz der verbesserten Zahlen gar nicht so wirklich. Ich merke es eher daran, wie es sich für mich auf dem Feld anfühlt.

Samstag, 23. Dezember 2017

Keine Zeit für Weihnachtsfeiern

Seit Anfang Dezember haben wir nur eines von elf Spielen verloren. Vor allem zu Hause spielen wir wirklich sehr gut, wie zum Beispiel heute beim 102:86 über Philadelphia. Wir waren immer schon ein gutes Heimteam mit super Fans, die uns in jedem Spiel den nötigen Support geben. Die Halle mit einer Capacity von 20.000 ist praktisch immer ausverkauft. Wir schaffen es dort heuer, konzentrierter zu spielen – letztes Jahr haben wir das nicht immer hinbekommen. Wir haben auch vor der Saison schon gewusst, dass wir richtig stark sein können. Wir müssen jetzt zeigen, dass wir weiter relativ konstant auf hohem Niveau spielen können und dürfen uns keine Schwächephase wie in der letzten Saison leisten.

Weihnachten werde ich in Toronto mit Freunden und Teamkollegen feiern. Leider ist meine Familie nicht vor Ort, das würde aufgrund des Spielplans wenig Sinn machen, wir fliegen ja schon am 25. Dezember nach Dallas. Ich werde den freien Weihnachtsabend trotzdem genießen. Ich habe einen Adventkalender und vielleicht lege ich mir noch einen kleinen Christbaum zu. Auch Silvester werde ich in Toronto verbringen. Wegen des Spiels am 1. Jänner gegen die Milwaukee Bucks wird es kurz und gemütlich werden.

Mittwoch, 24. Jänner 2018

Ein Sieg zu meinem 100. NBA-Spiel

Doppelter Grund zur Freude: Wir haben auswärts in Atlanta gegen die Hawks relativ deutlich mit 108:93 gewonnen und es war mein 100. Regular-Season-Spiel in der NBA. Für mich ist das eher erst der Anfang. Ich weiß und hoffe, dass da noch viele Spiele mehr kommen. Mit dem bisherigen Karriere-Verlauf bin ich zufrieden. Mir wurde nichts geschenkt, ich habe mich durch Höhen und Tiefen kämpfen müssen. Es passt, so wie es gekommen ist, und ich hätte es nicht anders gewollt. Ich hoffe, dass es weiter nach oben geht, möglichst steil nach oben. Ich möchte mich kontinuierlich weiterentwickeln, meinem Team noch mehr helfen und mit dem Team so erfolgreich wie möglich sein.

Wir haben in den letzten zwei Wochen zwar nur streckenweise unseren besten Basketball gespielt und uns teilweise unter unserem Wert verkauft, was uns das eine oder andere knappe Spiel gekostet hat.

14. Februar 2018

Als Tabellenführer ins All-Star-Break

Nach dem Auswärtssieg bei den Chicago Bulls freue ich mich jetzt auf acht spielfreie Tage. Denn am 18. Februar steigt im Staples Center in Los Angeles das traditionelle NBA All-Star-Game zwischen der Western und der Eastern Conference. Unser Coach Dwane Casey betreut das East-Team, mit DeMar DeRozan und Kyle Lowry haben es zwei meiner Teamkollegen in die Auswahl geschafft.

Mit einer Bilanz von 41:16 liegen wir momentan auf Platz eins der Eastern Conference – ein gutes Gefühl. Wir haben in der letzten Zeit einen wirklich starken Lauf. Es gilt jetzt aber, das Ganze auch zu halten und nach dem All-Star-Break weiter so Basketball zu spielen, um hoffentlich auch am Ende der Regular Season auf Platz eins der Eastern Conference zu stehen.

Unsere Bank spielt mit einer unglaublichen Energie und im Moment auch mit einem derartigen Selbstvertrauen – das macht einfach Spaß! Es lässt sich schwer erklären: Wir machen gar nicht so viel anders als noch zum Beispiel vor einem Monat. Wir geben einfach jedes Spiel Vollgas und haben mit unserer Schnelligkeit und Athletik dennoch frische Beine. Damit frustrieren wir die Gegner – weil wir einfach immer hart und mit Vollgas spielen. Das ist unsere größte Stärke. Ich denke, dass unsere Star-Spieler in den Playoffs mehr Spielzeit bekommen werden, so gehört es sich auch. Ich glaube aber, dass wir auch in den Playoffs mit dieser Energie von der Bank positiv Einfluss nehmen können.

Ich werde die freien Tage in Mexiko verbringen, Sonne tanken und relaxen, und dann schauen, dass ich wieder dort anschließe, wo ich aufgehört habe. Zunächst ist es mal wichtig, ein paar Tage keinen Basketball in der Hand zu haben und Ruhe zu geben.

Sonntag, 18. März 2018

Eine geile Siegesserie geht leider zu Ende

Nach elf Siegen in Serie mussten wir uns heute zu Hause gegen Oklahoma knapp geschlagen geben, obwohl wir wie in den letzten 23 Spielen wieder über 100 Punkte gescort haben. Das Highlight der letzten Wochen war sicher unser Heimsieg gegen die Houston Rockets, den überlegenen Leader der Western Conference. Dieses Spiel war tough – das Wichtigste war, dass wir von Anfang an zu 100 Prozent ready waren und in der ersten Hälfte super verteidigt haben. Uns war klar, dass wir sie nicht ein ganzes Spiel lang so in Schach halten können würden, aber wir haben versucht, ihre größte Stärke – die Dreier – so gut wie möglich zu verhindern. Dass James Harden schwere Würfe treffen würde, war auch klar. Er ist im Moment deutlicher Favorit auf den MVP-Titel, er ist mit Abstand bester Spieler beim Nummer-1-Team der Regular Season.

Unsere Siegesserie war echt eine geile Sache. Wenn wir den ersten Platz im Osten halten können und damit eines unserer Ziele schaffen, wäre das wirklich super. Ich finde es cool, dass wir jetzt in einer Situation sind, in der es an uns liegt. Es werden noch zwölf toughe Spiele, aber wir haben das ganze Jahr genug Arbeit reingesteckt, damit wir das jetzt auch gut zu Ende bringen können. Man schielt zwar mit einem Auge schon auf die Playoffs, aber zunächst müssen wir mal Platz eins fixieren.

Montag 9. April 2018

Neuer Klubrekord und Platz eins – das ist cool!

Der neue Klubrekord (59 Siege) ist die Belohnung für unsere Konstanz im Grunddurchgang und „nice to have”, weil wir nun das Team mit den meisten Siegen in der Geschichte des Vereins sind. Wichtiger ist aber die Nummer-1-Position im Osten. Das verschafft uns in Hinblick auf die Play Offs eine sehr gute Ausgangsposition, da wir nun in den Conference- bis hin zu den NBA-Finals Heimvorteil haben.