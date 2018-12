Zoran Barisic ist nicht mehr Trainer des slowenischen Fußball-Erstligisten Olimpija Ljubljana. Das bestätigte der ehemalige Rapid-Coach am Dienstag gegenüber heimischen Medien. "Ja, ich habe mein Amt zur Verfügung gestellt. Nach dem Sieg im letzten Spiel der Herbstsaison haben wir uns getrennt", wird der 48-Jährige im "Kurier" zitiert.

Als Grund für die Trennung nach nur vier Monaten nannte Barisic Differenzen mit Club-Präsident Milan Mandaric. Dieser hätte einen großen Umbruch bereits in der anstehenden Winterpause forciert. "Aber bereits im Winter fast die gesamte Mannschaft auszutauschen und die Ziele gleich hoch halten - das geht sich nicht aus." Unter Barisic hatte Ljubljana in 15 Pflichtspielen nur einmal verloren. In der Meisterschaft liegt der Hauptstadtclub neun Zähler hinter Spitzenreiter Maribor auf Rang zwei.