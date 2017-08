Barcelona: Ein Tag nach dem Terroranschlag

Ein Lieferwagen raste am Donnerstag auf der Flaniermeile Las Ramblas mitten in Barcelona in Passanten. Der Tag nach dem Anschlag.

Bei einem Terroranschlag in Barcelona am Donnerstag sind 14 Menschen ums Leben gekommen und rund 100 verletzt. Nach Angaben der katalanischen Regionalregierung kamen die Opfer aus 24 verschiedenen Ländern von Frankreich und Deutschland bis Pakistan und den Philippinen.

© beigestellt

Am Tag danach ist es ruhiger als gewohnt in Barcelona. Tausende Menschen versammeln sich Freitag Mittag in Barcelona auf der Placa Catalunya, um gemeinsam mit König Felipe und Ministerpräsident Manuel Rajoy in einer Schweigeminute der Opfer des Anschlags zu gedenken. Von dem Platz geht die Flaniermeile La Rambla ab, auf der das Attentat verübt wurde.

Tränen und Selfies

Die anfängliche Panik ist am Tag danach Trauer und Schock gewichen. "In der Stadt sieht man viele Trauerfeiern", so eine Augenzeugin gegenüber News. "Viele weinen, aber es gibt auch solche, die mit grinsendem Gesicht Selfies am Unglücksort machen."

© beigestellt Geschäft auf den Las Ramblas

Die Polizeipräsenz wurde verstärkt, das Gebiet rund um die Rambla wurde für den Verkehr gesperrt. Lokale und Geschäfte rund um die Prachtstraße sind mit schwarzen Schleifen behangen. Ein paar von ihnen sind bereits wieder geöffnet.

» Katalonien fühlt sich von Österreich umarmt «

Auch in Wien wurde den Opfern mit einer Schweigeminute gedacht. Die Vertretung der Regierung Kataloniens in Österreich hat am Freitag vor ihrem Sitz in Wien um 12 Uhr Mittag eine Schweigeminute für die Opfer des Terroranschlags in Barcelona abgehalten. Es wurden Rosen, Kerzen und Kondolenzkarten niedergelegt.

Adam Casals, Gesandter und Leiter der Delegation der katalanischen Regierung in Österreich erklärte am Rande der Veranstaltung gegenüber der APA, es sei "unfassbar, dass so etwas passiert ist". Barcelona gehöre nun zur Liste der Städte, wo solche schrecklichen Anschläge verübt worden seien. "Wir lassen uns nicht vom Terror einschüchtern. Barcelona wird weiterhin eine gastfreundliche und freundliche Stadt bleiben", erklärte Casals. Er war zudem dankbar für die vielen Solidaritätsbekundungen. "Katalonien fühlt sich von Österreich umarmt", sagte der Gesandte der katalanischen Regierung.