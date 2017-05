Für den FC Barcelona bietet sich am Samstag im Finale des spanischen Fußball-Cups die Chance, eine unzufriedenstellende Saison halbwegs versöhnlich ausklingen zu lassen. Mit einem Sieg über Alaves im Estadio Vicente Calderon würden die Katalanen ihren Titel erfolgreich verteidigen, zum insgesamt 29. Mal den Pokal holen und damit ihren Status als Rekordsieger der "Copa del Rey" festigen.

Die Meisterschaft haben Lionel Messi und Co. drei Punkte hinter Real Madrid auf Rang zwei abgeschlossen, in der Champions League kam im Viertelfinale gegen Juventus das Aus. Nun will man sich auch ohne den gesperrten und verletzten Goalgetter Luis Suarez mit einem Endspiel-Erfolg über den Neunten der abgelaufenen Liga-Spielzeit trösten.

Innenverteidiger Gerard Pique hofft auf einen Sieg. "Wir haben in dieser Saison zwar nicht versagt, aber auch nicht das erreicht, was wir wollten. Jetzt haben wir immerhin noch die Chance auf einen Titel, und wenn wir den holen, auf einen weiteren", sagte der spanische Teamspieler. Der Cupsieger fordert im August im spanischen Supercup Meister Real Madrid.

Das Cup-Endspiel ist gleichbedeutend mit dem finalen Match im Altetico-Madrid-Heimstadion Vicente Calderon, das im Sommer abgerissen wird. Außerdem sitzt Luis Enrique zum letzten Mal auf der Barca-Trainerbank. Der 47-Jährige, der mit den Katalanen seit 2014 je zweimal Liga und Cup sowie je einmal Champions League, Club-WM, spanischen Supercup und europäischen Supercup holte, nimmt sich in der kommenden Saison eine Auszeit. Sein Nachfolger wird am kommenden Montag bekanntgegeben, das Rennen dürfte der bisherige Athletic-Bilbao-Trainer Ernesto Valverde machen.