Damit hat Michelle Obama wohl nicht gerechnet. Am Dienstag wollte die ehemalige First Lady eigentlich nur an der Pennsylvania Conference for Women in Philadelphia teilnehmen. Als sie jedoch mit Grey's Anatomy-Macherin Shonda Rhimes auf der Bühne stand, kam die große Überraschung: Per Videobotschaft schickte Ehemann Barack ihr eine herzzerreißende Liebeserklärung zum 25. Hochzeitstag.