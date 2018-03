Banküberfall in OÖ: Täter passte Angestellte vor Dienstbeginn ab

In Nettingsdorf in der Gemeinde Ansfelden (Bezirk Linz-Land) ist Mittwochfrüh eine Bank überfallen worden. Der bewaffnete Täter hatte eine Angestellte abgepasst, als diese gegen 7.30 Uhr an ihren Arbeitsplatz kam, berichtete die oberösterreichische Polizei.

Der Räuber ging mit der Frau in die Filiale hinein. Was genau sich im Inneren abgespielt hat, war vorerst nicht bekannt. Wenig später flüchtete der Mann. Die Polizei vermutet, dass ein Helfer in einem Fahrzeug auf ihn gewartet hat. Ob er Beute gemacht hat, war zunächst unklar. Die Bankangestellte blieb bei dem Überfall unverletzt.