22 Minuten nach einem Banküberfall in Wien-Landstraße ist am Dienstag der Täter festgenommen worden.

Der bewaffnete Mann hatte am Nachmittag eine Filiale in der Landstraßer Hauptstraße überfallen, Bargeld erbeutet und zu Fuß die Flucht ergriffen. Am Schwarzenbergplatz war Schluss, Beamte der Wega nahmen den Täter fest, berichtete die Landespolizeidirektion.

Gegen 14.45 Uhr hatte der mit einer blonden Perücke maskierte Mann die Volksbank betreten. Aufgrund einer guten Täterbeschreibung kamen ihm die Polizisten rasch auf die Spur. Die Fahndung wurde von Bezirkspolizisten sowie Beamten der Landesverkehrsabteilung unterstützt, ehe Wega-Polizisten den Räuber fassten.

Verletzt wurde nach ersten Informationen niemand, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. Auf seiner Flucht entledigte sich der Täter der Perücke. Unklar blieb zunächst, ob die Tatwaffe sichergestellt wurde. Auch die Identität des Räubers muss erst geklärt werden.