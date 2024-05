Bankräuber in Wien-Floridsdorf gescheitert

Ein Bankräuber ist am Freitagvormittag mit einem Überfall in Wien-Floridsdorf gescheitert. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich kam ein Mann in ein Geldinstitut Am Spitz und forderte mit den Worten "Göd her, sonst schepperts" Beute. Die Angestellten kamen dem nicht nach, beschieden dem Täter, dass er nichts bekomme, woraufhin sich der Räuber unverrichteter Dinge in Richtung Floridsdorfer Bahnhof aus dem Staub machte. Unterdessen war auch schon die Polizei alarmiert worden.

Berichte über eine angebliche Geiselnahme bezeichnete der Polizeisprecher als keineswegs zutreffend. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und stoppte vorübergehend die Öffentlichen Verkehrsmittel, die am Franz-Jonas-Platz durchfahren, darunter auch die Schnellbahn. Der Täter wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug unter anderem eine blaue Kapuzenjacke, eine graue Jogginghose und weiße Sportschuhe. Außerdem hatte er sich mit einer FFP-3-Maske getarnt.