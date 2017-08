Sebastian Kurz wirbt für den Erhalt des Bargeldes, die SPÖ will den Zugang sichern und Bankomatgebühren verbieten.

Am Montag stellte Sebastian Kurz den Erhalt des Bargelds als Teil des ÖVP- Wahlprogramms vor. "Wir bekennen uns ganz klar zu Bargeld und werden alles gegen die Abschaffung von Bargeld unternehmen", heißt es.

Kennzeichnungspflicht für Gebühren?

Eine Reaktion von Seiten der SPÖ folgte prompt. Ein Gesetzesentwurf zur Abschaffung der Bankomatgebühren wird am Montag zur Begutachtung im Parlament eingereicht, so Andreas Berger, Pressesprecher von Sozialminister Alois Stöger, gegenüber News. "Wenn ich Bargeld erhalten will, dann muss ich auch den Zugang zum eigenen Geld erhalten", so Berger.

Die SPÖ habe vor über einem Jahr der ÖVP einen Entwurf zur Abschaffung der Bankomatgebühren vorgelegt. "Daraufhin folgte keine Reaktion des damaligen Koalitionspartners", so Berger. Im Juli diesen Jahres wurde erneut ein Vorstoß gewagt, erneut ohne eine Reaktion. Wie hoch die Chancen seien, dass der jetzige Gesetzesentwurf Bewegung in die Sache bringe, ließ Berger offen - "Das liegt nun an der ÖVP".

Aus dem Finanzministerium gab es nach Anfrage von News keine Stellungnahme zu dem Thema.

"Bankomatgebühren treffen vor allem Ältere"

Eine Kennzeichnungspflicht für Gebühren am Bankomaten, wie sie Finanzminister Hans Jörg Schelling vor einem Jahr, vorschlug, kritisiert Berger. "Das ist eine Scheingeschichte." Dem Konsumenten müsse ein kostenloser Zugang zu seinem eigenen Geld garantiert werden. "Die Bankomatgebühren treffen vor allem Ältere, Personen mit weniger Geld und all jene, die regelmäßig kleinere Beträge abheben", betont der Pressesprecher. Man hoffe daher auf eine rasche Lösung "im Sinne der Konsumenten."

Bundeswettbewerbsbehörde sagte "Nein" zu einem Verbot

Aktuell gibt es in Österreich drei Betreiber von Bankomaten. Im Juli 2016 führte der Betreiber Euronet als erster Bankomatgebühren in Österreich ein.

Kunden müssen seitdem bei einer Behebung, unabhängig vom behobenen Betrag, 1,95 Euro bezahlen. Euronet betreibt rund 90 Geldautomaten in Österreich.

Die Bundeswettbewerbsbehörde sprach sich vergangenes Jahr gegen ein Verbot bei Bankomatgebühren aus. Freier Wettbewerb sei noch immer die beste Regulierung, hieß es damals.