Drei Männer sind am Montag um 00.45 Uhr in der Wohllebengasse in Wien-Wieden von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie sich an einem Fahrrad und mehreren Pkw zu schaffen machten. Nach einer Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass die Bande schon sieben gestohlene Fahrräder in einen Kastenwagen verladen hatte. Die Männer wurden festgenommen.

Offensichtlich handelte es sich bei dem Bosnier und den beiden Serben im Alter von 28, 35 und 67 Jahren um Profis, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Neben dem Diebesgut wurde auch Einbruchswerkzeug bei ihnen sichergestellt.