Die Beziehung von David Alaba und Shalimar Heppner, der Tochter von Starkoch Frank Heppner, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Noch nicht ganz klar ist, ob aus den beiden Turteltauben bald eine Jungfamilie wird.

Die Liebesgeschichte begann im Jahr 2017. Die hübsche PR-Managerin ist eigentlich Alabas Nachbarin in Grünwald, Bayern. Doch dabei blieb es frelich nicht. Schon bei der Meisterschafts-Feier 2017 war sie mit von der Partie - damals noch inoffiziell - sie gab sich damals als eine gute Freundin von Davids Schwester Rose May Alaba aus.

© APA/dpa/Matthias Balk



Am Münchner Oktoberfest trat das Traumpaar dann endlich gemeinsam auf, auch bei offiziellen Bayern-Temrinen wie Meisterparty oder Weihnachtsfeier war sie gemeinsam zu sehen.

Wer ist Shalimar Heppner?

Wer genau ist die Frau an der Seite des Bayern-Legionärs? Shalimar ist die Tochter von Star-Koch Frank Heppner. Dieser gilt als der Erfinder der euro-asiatischen Küche und ist 2. Weltmeister des Chaîne des Rôtisseurs. Sie ist selbstständig und hat an der englischen Hochschule Macromedia in München studiert.

Derzeit urlauben die beiden auf der Trauminsel in der Ägäis: Mykonos. Sie zeigen sich vertraut und verliebt. In einer Instagram-Story neckt Shalimar den Profi-Fußballer, weil er sichtlich Probleme hatte ins kalte Wasser zu springen. Ein bißchen Spaß muss sein. Ein ganz normaler Pärchenurlaub eben.

Süßes Babygerücht

Einige Schnappschüsse lassen jedoch sogar auf mehr hindeuten. Bilder, die der Tageszeitung "Heute" vorliegen, zeigen die beiden Turteltauben in Badekleidung. Auffällig: Bei der sonst so durchtrainierten Shalimar wölbt sich ein kleines, straffes Bäuchlein. Sie stemmt ihre Arme in den Rücken - die typische Pose einer Schwangeren. Ein Zufall? Mag sein, denn bestätigt wurde das Gerücht noch nicht. Die Bilder sprechen ihre eigene Sprache.

Zudem hat sich der 26-Jährige David Alaba mehrfach geäußert ein absoluter Familienmensch zu sein und irgendwann seine Familie zu gründen zu wollen. Vielleicht kommt dieser Tag früher als bisher gedacht.