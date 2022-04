Backstreet Boys auf World Tour ohne Konzert in Österreich

Knapp 30 Jahre nach ihrer Gründung als umschwärmte Boygroup melden sich die Backstreet Boys auch in Deutschland und der Schweiz mit Liveauftritten zurück. Im Oktober und November soll es nach einer Mitteilung des Veranstalters Live Nation zwischen Berlin (12.10.) und Dortmund (4.11.) eine Reihe Konzerte der "DNA World Tour 2022" geben. In Österreich ist heuer kein Konzert geplant.

Die ursprünglich aus Florida stammende fünfköpfige US-Gesangsgruppe gilt mit angeblich über 130 Millionen verkauften Tonträgern als eine der erfolgreichsten weltweit. Anfang 2019 hatten die Backstreet Boys beim Label RCA Records ihr zehntes Studioalbum "DNA" veröffentlicht, das für einen Grammy nominiert wurde. Die Platte stieg direkt auf Platz 1 der Charts ein.

Laut Live Nation waren die Backstreet Boys in Europa zuletzt 2019 auf Tournee, sie konnten demnach damals mehr als 350.000 Fans begeistern. Die neue Tour startet am Wochenende in Las Vegas mit vier Konzerten im Kolosseum Caesars Palace am 8., 9., 15. und 16. April.

Der reguläre Ticketverkauf für Deutschland beginnt am Freitag (8.4.). Am 20. Oktober machen die Backstreet Boys in München Halt. Die Band wollte einen Teil der Ticket-Erlöse an das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) spenden. "Dieser Beitrag dient dem Schutz und der Unterstützung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus der Ukraine und benachbarter Länder", hieß es von Live Nation.