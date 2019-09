Dieser wahre Gaumenschmaus eignet sich perfekt als süßer Snack zwischendurch. Wie er Ihnen gelingt sehen Sie im Schritt für Schritt Video.

Zutaten:

130 g Butter oder Margarine

130 g Zucker

2 Ei

300 g Mehl

1 gestrichene TL Backpulver

Für den Belag:

4 EL Marillenmarmelade

200 g Butter oder Margarine

200 g Zucker

2 Pkt. Vanillezucker

200 g Haselnüsse, gemahlen

200 g Haselnüsse, gehackt

4 EL Wasser

Kuchenglasur, Schokolade

Zubereitung:

1. Knetteig bereiten und auf einem gefetteten Backblech ausrollen. Marillenmarmelade auf den ausgerollten Teig streichen.

2. Butter, Zucker und Vanillinzucker erhitzen, bis der Zucker sich gelöst hat. Nüsse zusammen mit Wasser unter die Butter-Zucker-Masse rühren. Auf den Teig geben.

3. Bei 175 °C 25 Minuten backen. Noch warm zunächst in Rechtecke, dann in Dreiecke schneiden und die Ecken in Schokoladenglasur tauchen.

