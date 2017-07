"Das erste Mal in meinem Leben habe ich nur auf mein Herz gehört!" Bachelorette Jessica ist hin- und hergerissen zwischen drei Männern, die sieben Wochen lang um ihr Herz kämpften: Johannes, David und Niklas.

Drei Männer, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Johannes, der 29-jährige charmante Verführer vom Bodensee, steht für Segelwochenenden, Luxus und ein unbeschwertes Leben. Genau das, was Jessica sich wünscht. Er wirkte auf die Bachelorette von Anfang an eine magische Anziehung aus und war der erste, der sie küssen durfte. David, der 27-jährige Schlagzeuger aus dem Ruhrgebiet, reist 60 Tage im Jahr um die Welt, um mit seiner Band auf den internationalen Bühnen der Metall-Szene zu stehen. Auf der anderen Seite hat der Kumpeltyp etwas bodenständiges. Die Mischung aus Rockstar und Typ von nebenan fasziniert Jessica. Harte Schale, weicher Kern, diese Beschreibung trifft am besten auf den 28-jährigen Niklas zu. Auf den ersten Blick wirkt er mit seiner Glatze und den Tattoos wie der harte Beschützertyp. Auf den zweiten Blick zeigt der Familienmensch mit seiner zarten romantischen Seite, dass er nicht nur für Stärke steht, sondern sich neben seinem eigenen Restaurant am liebsten genauso so süße Kinder, wie die von seiner Schwester wünscht. Mit seinen Worten trifft er bei Jessica immer mitten ins Herz.

© MG RTL D Niklas, Johannes oder David - wer bekommt die allerletzte Rose?

Drei Männer, drei Dreamdates

Kommenden heutigen Mittwoch erhofft sich Jessica auf Mauritius und in Südafrika Klarheit in ihrem Gefühlschaos, dabei macht es das nur noch schlimmer. In Kapstadt, dort wo für sie 2014 beim Bachelor die Suche nach ihrer großen Liebe begann, wird sie mit dem letzten Dreamdate enden. Mit Johannes taucht sie im indischen Ozean nach ihrem Glück.

© MG RTL D Jessica und Johannes

An Davids Seite geht sie mit Elefanten und anderen wilden Tiere auf Tuchfühlung.

© MG RTL D Jessica und David

Niklas kommt ihr in der Wüste so nah, wie nie zuvor und wird für seine beiden Konkurrenten zur ernstzunehmenden Bedrohung. In einem sehr persönlichen Brief offenbart er ihr seine echten Gefühle.

© MG RTL D Jessica und Nik

Alle drei Männer meinen es ernst und wollen mit Jessica eine gemeinsame Zukunft, doch für einen von ihnen endet die Reise gleich nach ihrer Rückkehr in Andalusien. "Zu wissen, dass ich einen Mann wirklich verletzen werde, dass tut mir weh." Jessica muss einem das Herz brechen, um auf ihr eigenes zu hören. Den zwei letzten Auserwählten stellt sie ihren Eltern in Spanien vor. Und die nehmen die Männer ordentlich ins Kreuzverhör: "Bist Du schon mal fremd gegangen?" und "Hast Du meine Tochter schon geküsst?" Beata und Dariusz wollen es genau wissen, wem sie ihre Tochter anvertrauen.

© MG RTL D Jessicas Eltern Beata und Dariusz

» Ich hätte nie gedacht, dass ich gleichzeitig für zwei Männer so viel empfinden kann. Aber nur für einen werde ich mich entscheiden, denn nur in einen habe ich mich verliebt. «

Doch zum Schluss können beide die Eltern überzeugen. "Am besten nimmst Du beide!", schlägt Mama vor. Das macht Jessicas Entscheidung umso schwieriger. "Ich hätte nie gedacht, dass ich gleichzeitig für zwei Männer so viel empfinden kann. Aber nur für einen werde ich mich entscheiden, denn nur in einen habe ich mich verliebt." Nur diesem einen kann sie am Ende die letzte Rose und damit ihre ganze Liebe geben: "Ich denke, dass die letzte Entscheidung eine der größten Entscheidungen meines Lebens sein wird."

