Im Finale der letztjährigen Bachelor-Staffel entschied sich Sebastian Pannek für die schöne Halbbrasilianierin Clea-Lacy Juhn. "Ich habe mich in dich verliebt", gestand der Rosenkavalier der glücklichen Siegerin. Und wie sieht es knapp ein Jahr nach dem Kennenlernen aus? Sind die Turteltäubchen noch ein Paar?

THEMEN:

Soeben wurde bekannt, wer der neue Bachelor sein wird. Zeit, zurückzublicken auf die letzte Staffel, denn da gelang Sebastian Pannek das scheinbar Unmögliche - er fand bei der RTL-Kuppelshow, in der es mehr um Schein als Sein geht, tatsächlich die große Liebe.

© RTL Clea und Sebastian in der letzten "Nacht der Rosen"

"Ich wurde immer wieder gefragt, warum ich mich dazu entschieden habe 'der Bachelor' zu sein. Ich habe gehofft mich zu verlieben, und es ist passiert ... Jetzt 4 Monate später sind wir immer noch glücklich zusammen und wir wachsen von Tag zu Tag mehr als Paar", schwärmte Sebastian Pannek im März auf Instagram. Dazu postete er ein Foto, das in der Finalnacht entstand.

Im Gespräch mit Frauke Ludowig verriet das Paar damals, dass sie sogar bereits zusammengezogen sind. Clea zog aus ihrem Kinderzimmer in Rastatt zu Sebastian nach Köln. Während der Zeit vor der Ausstrahlung des Finales, in der sie ihre Beziehung geheim halten mussten, war dies die einzige Möglichkeit, sich besser kennenzulernen und der Liebe tatsächlich eine Chance zu geben.

© imago/Horst Galuschka Sebastian und Clea im Oktober bei deutschen Comedy-Preis

Die Wohnsituation hat sich inzwischen geändert, Clea ist bei Sebastian ausgezogen, um ihre erste eigene Wohnung in der Nähe ihrer Familie zu beziehen. Die Beziehung hat darunter nicht gelitten - ganz im Gegenteil. Die 25-Jährige fühlte sich in Köln in Sebastians Abwesenheit oftmals einsam, trotz zweier Wohnungen sieht sich das Paar weiterhin regelmäßig. Demnächst ist sogar eine große gemeinsame Reise nach Los Angeles geplant, wie der Ex-Bachelor auf Instagram kundtut.

Auf den sozialen Netzwerken lassen Sebastian, der als Model aktiv ist, und Clea, die zur "Influencerin" wurde, ihre Fans regelmäßig an ihrem Glück teilhaben. Trotz der öffentlichen Beobachtung ist dem letzten Bachelor gelungen, was seinen Vorgängern verwehrt blieb: Die große Liebe zu finden und sie auch zu halten. Knapp ein Jahr ist es bereits gut gegangen - und geht es nach den beiden Turteltäubchen, so sollen noch viele weitere gemeinsame folgen.

© imago/Future Image Sebastian und Clea bei der Eröffnung der Beauty-Messe "Glow" in Berlin