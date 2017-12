22 Single-Frauen und ein Traummann

Dass sich die Sendung selbst nicht todernst nimmt, beweist schon allein die Einleitung des Pressetexts. "Die High Heels sind geputzt, die Fingernägel manikürt - 'Der Bachelor' geht in die achte Runde", ist da zu lesen. Am 10. Jänner "startet wieder ein begehrter Junggeselle in aufregende Wochen voller Abenteuer, Romantik - und jeder Menge Emotionen", heißt es weiter.

Zur Einstimmung präsentieren wir schon jetzt die 22 Kandidatinnen