Das gab es noch nie: Mitten in der Staffel stehen plötzlich zwei neue Frauen da, die ebenfalls um die Gunst des Bachelors buhlen. Klar, dass das für Ärger sorgt.

"Ich merke selbst, dass bei den Frauen nicht nur oberflächliches Interesse im Spiel ist, sondern auch richtige Emotionen. Es gibt definitiv ein paar Frauen in der Gruppe, wo ich weiß, dass sie es sehr weit schaffen werden. Aber es überrascht mich schon, wie manchmal nur ein ganz kurzes Gespräch meine Meinung ändern kann. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt", meint der Bachelor zu Beginn der dritten Folge. Um seine potenziellen Traumfrauen besser kennenzulernen entführt er einige davon zunächst zu einem Date am Strand.

© MG RTL D "Baywatch"-Gruppendate

Yeliz, Kristina, Jessica, Janine Christine, Carina, Janina Celine und Roxana dürfen Daniel zum "Bawatch"-Date begleiten. Daniels Fazit: "Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viel Spaß hatte, geschweige denn, dass so schöne Frauen dabei waren!"

Am Abend klingelt es an der Ladys-Villa. Vor der Tür liegen ein Brief und eine Sanduhr, geschickt vom Bachelor: "Morgen früh möchte ich mit dir gemeinsam eine meiner größten Ängste überwinden. Wer ist die starke Frau an meiner Seite? Das entscheidet ihr!" Die Frauen haben 15 Minuten Zeit, zu entscheiden, wer auf das nächste Einzeldate darf. Doch statt endlosem Diskutieren wird ausgelost – und Lina gewinnt.

© MG RTL D Einzeldate mit Lina

Eigentlich ist ein Fallschirmsprung geplant, doch da das Wetter nicht mitspielt, geht stattdessen nach einem romantischen Picknick auf einer Wiese zum Indoor Bodyflying. Daniel ist überrascht, dass sich die Mädels für Lina entschieden haben. Nun ja, haben sie ja nicht wirklich. Die Stimmung in der Villa ist demnach am Tiefpunkt, während sich der Rosenkavalier und Lina näher kennenlernen.

© MG RTL D Gruppendate auf der Rollschuhbahn

Das nächste Gruppendate führt Daniel und die Kandidatinnen Janina, Meike, Svenja, Janet und Maxime auf die Rollschuhbahn. Nach ein paar rasanten Runden auf der Bahn endet der Ausflug für vier Mädels. Doch Svenja darf bleiben. Schon wieder. Meike versteht die Welt nicht mehr. "Ich bin ziemlich geschockt. Sie hatte schon ihr Einzeldate und mit anderen hat er noch gar nicht gesprochen …", jammert sie. "Ich habe Svenja eingeladen, weil ich glaube, dass unser erstes Date zu kurz war und wir uns noch Einiges zu sagen hatten", erklärt der Bachelor seine Beweggründe.

© MG RTL D Daniel knutscht mit Svenja

Daniel macht sich ein wenig Sorgen, er könnte für die 22-Jährige, die noch nie einen festen Freund hatte, das "Versuchskaninchen" sein, doch diese Angst kann ihm Svenja. Am Ende schmusen die beiden auf der Couch. Nach dem ersten Kuss mit Janina Celina in der letzten Woche ist es nun die erste echte Knutscherei. Als "Belohnung" erhält Svenja ihre Blume bereits vor der Nacht der Rosen.

Während Svenja überglücklich ist und auch ihre "Freundinnen" in der Ladys-Villa zumindest vorgeben, sich mit ihr zu freuen, ist die Gruppe rund um Lina zutiefst genervt. Die Fronten verhärten sich immer mehr. Und es wird nicht besser, als mit Samira und Christina zwei neuen Konkurrentinnen die Villa betreten.

© MG RTL D Samira und Christina

Allen voran die Gruppe um Lina beäugt die Neuankömmlinge sehr kritisch. Die Mädels fahren ihre Krallen aus und behaupten hinterrücks sogar, Samira wäre transgender, das würde man "deutlich erkennen".

© MG RTL D Janet und Svenja sind wenig erfreut über Samiras Ankunft

Während Christina die Show gleich wieder verlassen muss, bekommt Samira eine Chance vom Bachelor. Keine Rose gibt es hingegen für Janet und Roxana.