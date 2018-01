Nach dem ersten Kennenlernen kam es in der zweiten Folge des Bachelors gleich zum ersten Kuss - und damit einhergehend zum Zickenkrieg. Der dürfte nicht weniger werden, denn kommende Woche werden - ein Novum in der RTL-Kuppelshow - zwei neue Kandidatinnen dazustoßen.

Kaum haben die Ladys ihr neues Domizil bezogen, kommt es zum ersten Einzeldate. "Ich habe mich für Svenja entschieden, weil ich mich bei ihr von Anfang an wohl gefühlt habe", meint Bachelor Daniel. Nach einem Seaplane-Flug und einer Kajak-Fahrt picknicken die 22-Jährige und der begehrte Junggeselle auf einer einsamen Insel und lassen sich selbst vom einsetzenden Regen die romantische Stimmung nicht verderben.

© MG RTL D Svenja und Daniel beim Date

Am nächsten Tag entführt Daniel die Mädels Roxana, Lina, Kristina, Clarissa, Janet, Meike, Janina und Carina zu einem Ausflug mit dem Doppeldecker-Bus durch Miami. Dort haben die acht Ladys jeweils vier Minuten Zeit, den Rosenkavalier von sich zu überzeugen.

© MG RTL D Daniel und Kristina beim Speeddating

Nach dem Speeddating entscheidet Daniel, aus dem Gruppen- ein Einzeldate zu machen. Die Glückliche ist Carina, was so manch anderer Frau sauer aufstößt. Für ein romantisches Dinner wird deshalb das Deck des Busses umgebaut und dekoriert, der Bus mit Blick auf die Skyline von Miami geparkt.

© MG RTL D Daniel beim Date mit Carina

Für das nächste Gruppendate verspricht der Bachelor: "Heute machen wir ganz großes Kino und schreiben die größten Liebesgeschichten neu". Gemeinsam mit Jessica, Claudia, Alina, Yeliz, Nadine, Janine Christin, Janina Celine, Michelle und Maxime stellt Daniel für ein Fotoshooting berühmte Filmszenen nach.

© MG RTL D / Tom Clark Janine Christin, Daniel, Janina Celine und Maxime stellen "The Great Gatsby dar

La La Land, James Bond, The Great Gatsby, Dirty Dancing stehen auf den Programm. Am Ende des Tages ist Janina Celine die Glückliche, die sich nach dem Fotoshooting über ein Einzeldate freuen darf. Und dabei kommt es sogar zum ersten Kuss.

© MG RTL D Janina Celina im Gespräch mit Daniel

Während Janina Celine auf Wolke Sieben schwebt, fahren die übrigen Kandidatinnen wie auch schon nach Daniels Date mit Carina die Krallen aus. Als Svenja dem Bachelor erklärt, Janina habe gesagt, er habe gesagte, dass er das erste Einzeldate lieber mit ihr als mit Svenja verbracht hätte, sucht der Rosenkavalier ein klärendes Gespräch mit seiner Kuss-Partnerin.

© MG RTL D Janine Celine und Daniel

Während Janina Celina zwar bis zum Schluss zappeln muss, letztlich aber doch die letzte Rose des Bachelors bekommt, gehen Alina und Claudia leer aus und müssen die Koffer packen. Clarissa wiederum verabschiedete sich freiwillig, da sie sich nicht vorstellen hätte können, für den Junggesellen nach Florida zu ziehen.

© MG RTL D Michelle, Kristina, Janine Celine, Alina und Carina

Zwei neue Kandidatinnen kommen

Kommende Woche kommt es zu einer Premiere beim Bachelor. Während die ersten sieben Damen bereits die Heimreise antreten mussten, bekommen zwei neue Single-Ladys die Chance, um das Herz von Daniel zu kämpfen. Christina, 28, Model aus Koblenz und Samira, 23, Barkeeperin aus München sind angereist, um ganz neuen Schwung in das Liebeskarussell in Miami zu bringen.

© Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Samira

Seit November 2015 ist Samira, die sich selbst als "fürsorgliche, liebenswürdige Diva" bezeichnet, nun schon alleinstehend. Doch damit soll jetzt Schluss sein. Denn auch wenn die geprüfte Handelsfachwirtin als selbstbewusster Single durchs Leben geht, steht die Gründung einer eigenen Familie für die exotische Schönheit an erster Stelle. Samira ist ein echter Familienmensch, ihre Mama ist ihr großes Vorbild. Der bislang wichtigste Moment im Leben der hübschen Brünetten: "Als meine Skoliose-OP vor drei Jahren gut verlaufen ist und ich aus der Narkose aufwachte. Ich wusste, dass sich ab diesem Zeitpunkt alles zum Positiven wendet."

© Foto: MG RTL D / Arya Shirazi Christina

Christina hat sich ihren großen Traum erfüllt und arbeitet seit elf Jahren als Model. Besonders stolz ist Tina, wie sie von Freunden genannt wird, auf ihre Fotos im Playboy – als Miss September 2017 durfte sie sich jüngst in dem beliebten Männer-Magazin präsentieren. Das nächste große Ziel: Den Titel "Playmate des Jahres" einheimsen und dann die US-Ausgabe des Männermagazins schmücken. Ansonsten ist die 28-Jährige ein echtes Actiongirl: In ihrer Freizeit fährt Tina gern Motorrad und liebt generell alles, was mit Geschwindigkeit zu tun hat. Nach anderthalb Jahren Singledasein hofft die toughe Powerfrau darauf, die Straßen demnächst mit dem Bachelor unsicher zu machen. Der sollte im Idealfall "genauso abenteuerlustig und temperamentvoll wie ich sein". Wie sie ihren Traummann erobern möchte? "Ich spiele gerne mit meinen Reizen …"