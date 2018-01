Der Bachelor ist wieder auf der Pirsch. Dieses Jahr in der Person von Daniel Völz. Der 32-Jährige hat die Qual der Wahl, denn insgesamt 22 Frauen wollen sein Herz erobern.

Heuer lässt der 1,92 Meter große und dunkelhaarige Daniel Völz die Herzen der Frauen als Bachelor im wahrsten Sinne des Wortes höher schlagen - bei einer Dame musste er zur Begrüßung sogar kurz Hand anlegen, um ihren heftigen Herzschlag zu erspüren.

» Er ist so schön! Er ist so schön! «

Den meisten der 22 Kandidatinnen scheint der gebürtige Berliner, der derzeit in Florida, Miami, lebt, jedenfalls zu gefallen; Zitat einer Kandidatin nach dem Kennenlernen: "Er ist so schön! Er ist so schön!". Abgesehen von seiner Schönheit befindet sich der Bachelor im idealen Alter für die Gründung einer festen Beziehung und einer Familie. Das Durchschnittsalter der Kandidatinnen lässt den Zuschauer hingegen schon etwas die Stirn runzeln: 23,7 Jahre. Die "Oma" in der Bachelor-Villa – wie sie sich selbst angesichts der jungen Konkurrenz schon bezeichnet hat – ist die 32-jährige Nadine, die einen Mann sucht, "der weiß, was er will".

So ähnlich lautete übrigens auch Daniels Vorstellung von seiner Traumfrau: Selbstbewusst, klug und vor allem selbstständig soll sie sein. Schließlich arbeitet er leidenschaftlich gern in seinem Beruf als Immobilienmakler und schiebt dafür auch Überstunden, wie er erzählte. Da ist es wenig überraschend, dass ihn die 24-jährige Luisa mit ihrer Arbeitseinstellung – sie will ihr Leben auch genießen und nicht nur Vollzeit arbeiten – nicht überzeugen konnte. Die hübsche Brünette erhielt dann auch keine Rose. Ebenso wenig wie die angeblich schon zu Beginn der Dreharbeiten im 3. Monat schwangere 25-jährige Angie. Glück gehabt, lieber Bachelor.

Zu den Auserwählten zählt immerhin auch die mit Daniel gleichaltrige Nadine, die dem Bachelor optisch zumindest ausnehmend gut gefällt. Die doch etwas niveauvolleren Gespräche – über Familienplanen, Lebenseinstellung und Reisegewohnheiten – mit den beiden Kandidatinnen Carina (21) und Maxime (23) haben Daniel dazu verleitet den hübschen Damen noch vor der großen Rosenverteilung eine der roten Blumen zu überreichen, natürlich nicht ohne neidvolle Blicke und Getuschel der Konkurrentinnen. Am Ende erhielten mit Angie, Amelie, Luisa und Lisa 4 der 22 Kandidatinnen keine Rose.

Bis zum Schluss zappeln ließ der Bachelor die Go-Go-Tänzerin Kristina, die in einer Drama-Szene ("Es ist alles nur Show", "Ich kann das nicht", "Ich hab‘ noch nie geliebt") das Haus gleich wieder verlassen wollte. Daniel konnte die 24-Jährige dann noch einmal vom Gegenteil überzeugen: „Ja, es ist eine Show“, aber die Gefühle und das Erlebte seien echt.

Mehr Drama folgt bestimmt.

Die Kandidatinnen im Überblick:

Bild 1 von 23 © Bild: MG RTL D / Tom Clark 22 Single-Frauen und ein Traummann Dass sich die Sendung selbst nicht todernst nimmt, beweist schon allein die Einleitung des Pressetexts. "Die High Heels sind geputzt, die Fingernägel manikürt - 'Der Bachelor' geht in die achte Runde", ist da zu lesen. Am 10. Jänner "startet wieder ein begehrter Junggeselle in aufregende Wochen voller Abenteuer, Romantik - und jeder Menge Emotionen", heißt es weiter. Zur Einstimmung präsentieren wir schon jetzt die 22 Kandidatinnen

Bild 2 von 23 © Bild: MG RTL D / Arya Shirazi Nadine (32), Studentin aus Berlin Mit 32 ist Nadine die älteste Kandidatin. Sie steht vor dem Abschluss ihres Masterstudiums in Kultur- und Medienmanagement. Laut RTL-Pressetext ist sie "passionierte Esserin", kocht gerne, liebt Musik und Sport und besucht als ausgebildete Musicaldarstellerin regelmäßig Tanzworkshops und "lässt ihre Hüften zu Hip Hop Musik schwingen". Trotz ihrer ruhigen Art ist Nadine, die sich als ehrlich und humorvoll beschreibt, vor allem eins nicht: Auf den Mund gefallen. In ihrem Freundeskreis wird sie besonders für ihren außergewöhnlichen Sarkasmus gemocht. Nadine ist seit vier Jahren Single. "Ich hab leider nur Vollidioten kennengelernt", wird sie zitiert.