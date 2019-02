Bachelor Andrej hat sich entschieden - und zwar für Jenny. Sind die beiden noch ein Paar? Finalistin Eva hat die Niederlage sehr schlecht weggesteckt und stichelt gegen ihre Kontrahentin.

Vor der allerletzten Nacht der Rosen holte sich der Rosenkavalier wie gewohnt Unterstützung von seinen Eltern. Mama Monika und Stiefvater Carsten reisten nach Mexiko, um Jenny und Eva kennenzulernen.

Die Eltern tendierten etwas mehr zur ihrer Meinung nach "reiferen" Eva, doch vor allem Andrejs Mutter entgingen nicht die verliebten Blicke zwischen ihrem Sohn und Kandidatin Jenny.

Letztlich entschied sich Andrej auch für die 25-jährige Jennifer und überreichte ihr seine allerletzte Rose. "Ich bin auf der Suche nach etwas Festem, nach etwas Echtem. Eine Frau, in die ich mich aus tiefstem Herzen verliebt habe", säuselte der Bachelor in der letzten Nacht der Rosen. Und Jenny erwiderte: "Ich habe mich auch in dich verliebt, aus tiefstem Herzen."

Keine Frage: Jenny nimmt die letzte Rose des Bachelors an - und dann wird geknutscht, was das Zeug hält.

Sind Andrej und Jenny noch ein Paar?

Doch hat die Liebe gehalten? Immerhin wurde das Finale schon vor etlichen Wochen abgedreht.

Die klare Antwort: Ja, Jenny und Andrej sind noch zusammen. Bei der Wiedersehens-Show mit Frauke Ludowig zeigten sich die Turteltäubchen immer noch so verliebt wie bereits während der Sendung.

Die übrigen Kandidatinnen gaben sich versöhnlich. Jade beispielsweise erklärte, dass sie nun wisse, dass Jenny es wirklich ernst mit dem Bachelor gemeint hat. Während der Zeit in der Villa waren die Mädels oftmals genervt vom eifersüchtigen Verhalten der 25-Jährigen.

Nur Verliererin Eva, der der Bachelor noch im Finale eine Liebeserklärung machte, nur um ihr anschließend zu eröffnen, dass er für Jenny mehr empfinde, gab sich wenig begeistert.

Heiße Nacht? Eva provoziert Jenny

Eva erwies sich beim Wiedersehen als schlechte Verliererin und versuchte die Siegerin mit der Andeutung einer äußerst heißen Nacht mit Andrej aus der Reserve zu locken. "Ich weiß nicht, ob du das Ganze weißt über unser Dreamdate? Ich weiß nicht, was Andrej so erzählt hat, wie intensiv das war...", stichelte Eva. Mit ihrem Seitenhieb löste die Zweitplatzierte einen Shitstorm auf Twitter aus. Jenny selbst reagierte auf die Provokation ziemlich gelassen. "Es ist ja eigentlich eine Sache zwischen euch. Selbst, wenn er mir das nicht erzählt hätte..."

Alle Episoden von "Der Bachelor" bei TVNOW: www.tvnow.de