In der dritten Folge der RTL-Kuppelshow "Der Bachelor" kam Sebastian Pannek gleich mehreren Mädels näher. Vor allem Kattia und Viola haben es dem Rosenkavalier angetan. Doch ist Letztere etwa bereits an einen anderen Mann vergeben?

THEMEN:

Letzte Woche bekam die zurückhaltende Viola vom Bachelor die weiße Rose überreicht und durfte sich damit ein Einzeldate mit dem Rosenkavalier aussuchen. Sebastian Pannek ist aber nicht der Einzige, bei dem die Münchnerin für Schmetterlinge im Bauch sorgt. Im Gespräch mit dem "OK"-Magazin verrät der amtierende "Mister Germany" Dominik Bruntner: "Viola ist genau mein Typ (...) Es ist etwas mehr als Freundschaft - ein Zwischending. Wir kennen uns noch nicht lange. Mal sehen". Die beiden lernten sich bei einem gemeinsamen Fotoshooting kennen - und offenbar hat es gefunkt. Was der Bachelor wohl dazu sagt?

© RTL Viola und Sebastian bei ihren Einzeldate

In der dritten Folge genossen Sebastian und Viola ihr Einzeldate. Der Bachelor fuhr am Strand von Miami mit einem Ice Cream Truck vor und lud an sich Clea-Lacy ein, den Tag mit ihm zu verbringen und Eis an Kinder zu verschenken. Die Freude ihrerseits war allerdings nur von kurzer Dauer, denn Viola setzte ihre weiße Rose ein und schnappte sich das Einzeldate. Sebstian schien nichts dagegen zu haben, beim Kuscheln auf der Couch kamen sich Viola und der Bachelor schließlich ziemlich nahe. Keine Frage, dass die fesche Münchnerin am Ende eine Rose vom Bachelor bekam.

Neben dem Einzeldate mit Viola gab es auch zwei Gruppendates. Anna, Kattia, Sabrina, Fabienne, Cara und Erika durften sich beim Parasailing mit dem Bachelor in die Lüften schwingen.

© RTL Sebastian mit Cara und Erika

Eine von ihnen, nämlich Kattia, durfte anschließend noch romantische Zweisamkeit mit dem Bachelor genießen.

© RTL Sebastian und Kattia

Beim zweiten Gruppendate lud der Bachelor sechs Ladys ins Theater ein, allerdings erwartete Caro, Silvana, Alesa, Julia, Tina und Janika keine Vorstellung, im Gegenteil: Um Sebastian zu beeindrucken, hatte jede von ihnen die Chance, auf der Bühne etwas Persönliches von sich preis zu geben.

© RTL Janika und Sebastian

In der dritten Nacht der Rosen präsentierte der Bachelor seine Tanzkünste und ließ unter anderem mit Kattia und Silvana die Hüften kreisen.

© RTL

Für Fabienne, Anna und Carolina gab es am Ende keine Rose, die drei Mädels mussten die Heimreise antreten. Damit kämpfen noch zwölf Damen um das Herz des Bachelors.

Alle Infos zu "Der Bachelor" im Special bei RTL.de