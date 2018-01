Für Fans des gepflegten Trash-Formats wird der Mittwoch in den kommenden neun Wochen zum Feiertag. Der neue Bachelor Daniel Völz begibt sich ab sofort auf die Suche nach seiner Traumfrau. Insgesamt 22 Kandidatinnen buhlen in Miami um die Gunst des diesjährigen Rosenkavaliers.

THEMEN:

Bereits im November wurde bekannt, dass Daniel Völz der neue Bachelor ist, RTL bestätigte dies erst Anfang der Woche und veröffentlichte erste offizielle Fotos des 32-jährigen Junggesellen.

© MG RTL D / Arya Shirazi Daniel Völz - der neue Bachelor

"Dunkle Augen, ein charmantes Lächeln, eine sexy Stimme - da kann frau schon schwach werden!". So beschreibt RTL den diesjährigen Bachelor, der ab 10. Jänner neun Wochen lang "22 liebeshungrigen Single-Ladys den Kopf verdrehen" wird.

Passend dazu: Diese 22 Kandidatinnen buhlen um den Bachelor

© MG RTL D / Tom Clark Mit diesem Lächeln will er die Kandidatinnen verzaubern

Daniel wurde 1985 in Neuseeland geboren, im Alter von drei Jahren zog er mit seinen Eltern in die USA. Seine Jugend verbrachte er mit seiner Mutter und seinen Großeltern in Berlin. Der neue Rosenkavalier stammt aus einer in der Showbranche erfolgreichen Familie, sein Großvater ist der bekannte deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz. Seine Mutter, Rebecca Völz, ist Schauspielerin und Synchronsprecherin und dabei unter anderem die deutsche Stimme von Jennifer Grey. Daniels Onkel, Benjamin Völz, ist unter anderem die deutsche Stimme von Keanu Reeves, Charlie Sheen und Matthew Mc Conaughey.

© imago/Sabine Gudath Wolfgang Völz mit Ehefrau Roswitha und Tochter Rebecca

Seit 1999 lebt Daniel Völz wieder in den USA, auch seine Mutter wohnt mittlerweile in Florida. Sein Studium absolvierte er an der Loyola University of New Orleans im Bereich Advertising mit einem Minor im International Business. Heute lebt der 32-Jährige in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zusammen mit seiner französischen Bulldogge Bella, der derzeit "einzigen Frau in meinem Leben", so der Bachelor.

© MG RTL D / Tom Clark Der neue Bachelor, ein echter Traummann

» Ich brauche eine Frau, die stark ist und die mir auf Augenhöhe begegnet «

Daniels Alltag dreht sich laut RTL "vor allem um Arbeit, Sport und heiße Reifen", der Bachelor beschreibt sich selbst als "großen Autofanatiker". Seine letzte Beziehung endete im November 2016, nun möchte er eine neue Liebe finden. "Ich brauche eine Frau, die stark ist und die mir auf Augenhöhe begegnet. Sie sollte offen, ehrlich und selbstsicher sein. Auch der Humor spielt eine große Rolle für mich", erklärt der 32-Jährige.

© MG RTL D / Arya Shirazi Daniel verteilt ab sofort seine Rosen

Im Zuge der RTL-Kuppelshow hofft Daniel, endlich der Richtigen zu begegnen: "Ich denke, der Bachelor ist eine einzigartige Chance, die Liebe meines Lebens zu finden - die Frau, die an meine Seite gehört!", wird der neue Rosenkavalier zitiert. Eine Aussage, die man bis dato wenig ernst genommen hätte, konnten die Zuschauer den Junggesellen Marcel Maderitsch, Paul Janke, Jan Kralitschka, Christian Tews, Oliver Sanne und Leonard Freier doch bloß beim Scheitern zusehen.

» Ich denke, der Bachelor ist eine einzigartige Chance, die Liebe meines Lebens zu finden «

Der letztjährige Bachelor Sebastian Pannek bewies jedoch, dass die RTL-Kuppelshow nicht nur den Zuschauern großes Vergnügen bereitet, sondern tatsächlich auch dem Rosenkavalier zum großen Liebesglück verhelfen kann. Er ist auch über ein Jahr nach dem Kennenlernen und anfänglichen Gerüchten über eine Fake-Beziehung noch mit seiner Auserwählten Clea-Lacy Juhn liiert.

© imago/Future Image Clea und Sebastian sind noch immer ein Paar

Ob es seinem Nachfolger Daniel ebenfalls gelingt, mit einer der Bachelor-Kandidatinnen glücklich zu werden? Er hofft es jedenfalls. Für seine Auserwählte würde der 32-Jährige auch wieder nach Deutschland ziehen, zumal er seinen Zweitwohnsitz in Berlin hat und etwa jeden zweiten Monat in die Hauptstadt pendelt. Entscheidend für Daniel ist jedoch: "Die Welt wird immer kleiner, Reisemöglichkeiten gibt es immer. Die richtige Heimat ist deshalb nicht ein Ort, sondern ein Gefühl, das man kriegt. Dazu gehört die Liebe. Und die Frau an meiner Seite."

© MG RTL D / Tom Clark Daniel sehnt sich nach einer Frau an seiner Seite

Am Mittwoch, 10. Jänner, startet "Der Bachelor" um 20.15 Uhr. RTL sendet die neue Staffel in insgesamt neun zweistündigen Folgen - inklusive "Der Bachelor - Das große Finale": Hier wird am am 7. März 2018 die letzte Rose vergeben, bevor Frauke Ludowig zum Abschluss der achten Staffel die Ereignisse in Florida noch einmal Revue passieren lässt.