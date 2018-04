Sollte man Babys Ohrlöcher stechen? Oder doch lieber warten, bis die Kleinen selbst entscheiden können?

Die Diskussion, ob man (vor allem) Mädchen bereits im Baby- oder Kleinkindalter Ohrlöcher stechen soll, gibt es bereits seit Jahren. Neu entflammt ist sie durch ein Instagram-Posting von Ex-Bachelor-Kandidatin Sarah Novak. Die 26-Jährige, die nach der Hochzeit den Namen ihres Mannes angenommen hat und inzwischen Harrison heißt, hat eine vier Monate alte Tochter namens Mia Rose. Und diese trägt neuerdings Ohrringe.

Sarah und ihrem Ehemann Dominic Harrison ist durchaus bewusst, dass dies für Aufregung sorgt. Dennoch haben sie sich dafür entschieden. Sie wisse, dass dies ziemlich kritisiert werde, aber "bei uns ist es völlig normal, dass Kinder bereits in den ersten Monaten ihre Ohrringe bekommen", schreibt Sarah. "Jeder kann selbst entscheiden und nur weil wir in der Öffentlichkeit stehen und wissen, dass es eine Diskussion auslösen wird, darauf zu verzichten, möchten wir nicht", so die Ex-Bachelor-Kandidatin weiter. Ihr Mann sieht es genauso.

Neben Unterstützung von Fans gibt es auch - wie erwartet - viele negative Kommentare auf die Postings. "Kinder sind keine Puppen", ist zu lesen, sogar von "Körperverletzung" ist die Rede. Rückendeckung bekommen Sarah und Dominic von der schwangeren "Let’s Dance"-Jurorin Motsi Mabuse. Unter Harrisons Bild schrieb die gebürtige Südafrikanerin: "In Südafrika ist es auch normal. Ich habe die mit vier Monaten bekommen."

In Deutschland - und auch Österreich - raten Ärzte aufgrund der Gefahr von Entzündungen jedoch großteils davon ab. War es früher hierzulande durchaus üblich, Kleinkindern Ohrlöcher zu stechen, ist man in den letzten Jahren dazu übergegangen, die Kinder später selbst entscheiden zu lassen.

Ihre Meinung ist gefragt: Sollte man Babys Ohrlöcher stechen? JA Warum nicht, sieht doch süß aus.

NEIN Auf keinen Fall, Babys können sich ja nicht wehren.

MIR EGAL Ich habe keine Meinung, halte mich aus der Diskussion raus. abstimmen Ergebnisse anzeigen