So süß sind sie, die Kleinen. Wenn sie Mama und Papa morgens um 5.30 mit einem dezenten Brüllen aus dem Schlaf reißen, dafür abends partout nicht einschlafen wollen, sich mit vollem Körpereinsatz gegen die saubere Windel wehren oder die Küchenwand mit Gemüsebrei dekorieren. Keine Frage: Ein Kind stellt das Leben der frisch gebackenen Eltern auf den Kopf. Wie sehr, das veranschaulicht das Buch "Babys in leiwanden Grafiken" auf liebevoll humorvolle Weise.

Kennen Sie "Wien in leiwanden Grafiken"? Dann werden Sie dieses Buch hier lieben. "Weil wir vor 15 Monaten Eltern geworden sind", merkt Autor Clemens Ettenauer an, "ist nun auch unser Buch 'Babys in leiwanden Grafiken' erschienen." Gemeinsam mit Ehefrau Katja verpackt er Freud und Leid, Tiefpunkte und Hochgefühle in lustige Diagramme, die das junge Elterndasein besser nicht treffen könnten. Hier eine Kostprobe.

© facebook.com/oeleiwand

Noch mehr leiwande Grafiken finden Sie in "Babys in leiwanden Grafiken" von Katja & Clemens Ettenauer. Erschienen im Holzbaum Verlag. 44 Seiten, Softcover,

5 Euro

ISBN 978-3-902980-57-1