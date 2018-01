Erstmals fasst das Rathaus in ihrer Statistik gleich klingende Namen zusammen. An der Spitze finden sich in diesem Jahr Sophia und Alexander. Unter den Top 3 finden sich Sara und Anna bzw. Maximilian und Muhammed - zumindest nach der "phonetischen" Zählweise.

Eine neu entwickelte Methodik des Rathauses fasst gleich ausgesprochene Babynamen zusammen. Unter Sophia fallen somit auch alle Mädchen, die 2017 etwa den Namen Sofia, Sofija, Zofia oder Sofiya erhielten. Als Alexander werden auch jene Buben gewertet, die beispielsweise Aleksandar, Aleksander, Alexandar oder Alexsander in ihrer Geburtsurkunde stehen haben.

Auch interessant: Mit diesen Namen bekommen Sie einen Kredit - ober eben nicht

"Wir haben mithilfe von Daten der Statistik Austria und der Gesellschaft für deutsche Sprache sowie eigener Recherchen eine umfassende Liste von Namen erstellt, die üblicherweise gleich ausgesprochen werden", erklärte MA 23-Chef Klemens Himpele der APA in einer schriftlichen Mitteilung. Aus 3.905 exakten Schreibweisen werden so 1.505 phonetische Namen.

Top Fünf der weiblichen Vornamen 2017

Nach dieser Zählweise sehen die Top Fünf der weiblichen Vornamen 2017 wie folgt aus: Sophia (183), Sara (173), Anna (142), Hannah (136) und Emma (128). Die Rathausstatistik führt aber gleichzeitig weiterhin die Namen nach Schreibweisen gezählt an. Das ändert freilich auch die Hitliste. Hier führt Emma (128) vor Anna (123), Laura (112), Sara (102) und Emilia (101).

In der alten Zählform landet Muhammed nur auf Platz 23

Bei den Buben steht im phonetischen Ranking Alexander (175) an der Spitze, gefolgt von Maximilian (161), Muhammed (159), David (151) und Filip (137). Bei Unterscheidung nach Schreibweisen schiebt sich Maximilian (150) auf Platz 1, dahinter liegen David (143), Alexander (136), Leon (133) und Jakob (115). Muhammed beispielsweise landet in dieser Darstellungsform nur auf Platz 23.

Der Hintergrund zur neuen Methodik

Bemerkenswert ist jedenfalls, dass selbst die beliebtesten Babyvornamen des Vorjahres nur einen äußerst geringen Prozentsatz aller Neugeborenen ausmacht. So heißen nur 1,9 Prozent der Mädchen Sophia und 1,7 Prozent der Buben Alexander (jeweils nach Aussprache). Der Grund: 2017 wurden in Wien 2.300 verschiedene männliche und 2.400 weibliche Namen vergeben.