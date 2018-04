Jeden Tag könnte Herzogin Kate nun ihr drittes Kind zur Welt bringen. Eine Frage interessiert schon vor der Geburt viele brennend: Bekommt die 36-Jährige dieses Mal einen Jungen oder wieder ein Mädchen? Prinz William

Besonders in den britischen Wettbüros ist das Babygeschlecht natürlich ein Thema. Bisher tippt die Mehrzahl auf eine kleine Prinzessin. Doch das könnte sich in den letzten Tagen vor der Geburt noch ändern.

© APA/EPA

Denn Prinz William soll sich nun nach einem Fußball-Spiel zwischen seiner Lieblingsmannschaft Aston Villa und Cardiff City verplappert haben, wie der "Mirror" berichtet.

» Ich werde darauf bestehen, dass das Baby Jack genannt wird «

Geheimnis am Fußballplatz gelüftet?

Nachdem er das Siegtor von Aston Villas Spieler Jack Grealish bejubelt hat, soll William zu anderen Fußballfans gesagt haben: „Ich werde darauf bestehen, dass das Baby Jack genannt wird“, erklärte Prinz William den Fans, bevor er nach einer Pause hinzufügte: „...oder Jackie.“

Bekommen Prinz George und Prinzessin Charlotte etwa einen kleinen Bruder? So richtig wollte der Queen-Enkel dann doch nicht mit der Sprache herausrücken, doch zumindest scheint er sich momentan eher Gedanken um Namen für einen Sohn zu machen.

© REUTERS/Phil Noble

Die Namensfavoriten für einen Jungen

Sollte es ein Prinz namens Jack werden, werden viele wettbegeisterte Briten leer ausgehen. Als Jungennamen wird nämlich eher auf die Namen James, Arthur, Henry, Alexander, Albert, Richard und Edward getippt.

Die Namensfavoriten für ein Mädchen

Namensfavoriten für eine kleine Prinzessin sind Mary, Alice, Elizabeth und Victoria. Jedoch ist der Name Elizabeth eher unwahrscheinlich, weil schon Töchterchen Charlotte mit zweitem Namen Elizabeth heißt. Alice hingegen war auch schon bei den anderen Schwangerschaften von Herzogin Kate ein heißer Tipp.

© REUTERS/Nigel Marple

Meilensteine von Kate und William

Prinz William und Herzogin Kate feierten ihre Traumhochzeit Ende April 2011. Das erste gemeinsame Kind, Prinz George, wurde am 22. Juli 2013 in London geboren. Am 2. Mai 2015 kam Tochter Prinzessin Charlotte zur Welt. Übrigens: Der Name von Baby Nummer drei wird zwei Tage nach der Geburt verkündet, solange muss man sich leider noch gedulden.